央行采取措施尽量降低对俄制裁的影响

哈通社/努尔苏丹/3月2日 -- 央行行长哈利姆詹•皮尔玛托夫在政府会议上表示，央行正在评估新的对俄制裁措施给哈萨克斯坦金融体系带来的影响。

哈利姆詹•皮尔玛托夫介绍，央行将实时监测事态发展，并正在评估新的对俄制裁措施给哈萨克斯坦金融体系带来的影响及程度。

央行行长指出，2月26日至27日，美国和欧洲国家宣布了一项针对俄罗斯金融行业前所未有的限制措施，禁止俄罗斯部分银行使用SWIFT系统，并冻结了俄罗斯央行的资产。

哈利姆詹•皮尔玛托夫表示，为了将新一轮的对俄制裁措施可能给哈萨克斯坦金融体系带来的影响降到最低，哈央行已开始实施下一阶段的反危机措施。首先，在国外市场高度不确定的背景下，为防止俄罗斯卢布波动加剧带来的影响，哈央行决定在法兰克福交易模式（竞价模式）下进行坚戈兑美元货币交易。同时，为了避免过度波动，坚戈兑美元的开盘被推迟至俄罗斯正式开盘及俄罗斯央行宣布措施之后。

交易数据显示，坚戈汇率在1美元兑495坚戈的水平，交易额达1.595亿美元。考虑到波动加剧，哈央行实施了9810万美元的外汇干预，占交易量的 61.5%。



