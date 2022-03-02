第二架自乌克兰撤侨航班抵达首都

哈通社/努尔苏丹/3月2日 – 哈萨克斯坦自乌克兰撤侨行动仍在继续，第二架撤侨专机1日晚飞抵首都努尔苏丹国际机场。

撤侨航班由哈萨克斯坦阿斯塔纳航空公司提供。第二架撤侨专机上共搭载了包括4名儿童在内的共124名哈萨克斯坦公民，以及一条宠物犬。

这些公民此前由哈萨克斯坦驻乌克兰大使馆统一安排，乘坐巴士经«绿色通道»由乌克兰疏散至波兰南部的卡托维兹市，并从那里登机回国。

根据此前报道，首架撤侨专机28日晚抵达阿拉木图市，首批撤回了175名哈萨克斯坦公民（包括6名儿童）。

第三架撤侨专机也将很快起飞，预计将带回140多人。

据哈萨克斯坦驻乌克兰大使馆提供的消息，除去已经撤回国内的300余人外，目前又有74名在乌哈国公民已顺利抵达波兰境内的安全区域，并被安置在酒店等待撤离。

与此同时，2月24日至3月1日，大使馆总计共收到了1500份撤离申请，其中部分人员已经抵达位于基辅和利沃夫的使领馆，使馆与其他在乌公民也保持着联系。

哈国驻乌大使馆强调，使馆工作人员将坚守岗位，确保为所有在乌哈国公民提供必要的领事服务。

【编译：木合塔尔·木拉提】