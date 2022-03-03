欧安组织议会大会举行可持续发展目标讨论会议

哈通社/努尔苏丹/3月3日--欧安组织议会大会在哈萨克斯坦参议院（议会上院）副议长阿斯哈尔·沙克洛夫的倡议下，组织举行«在欧安组织地区实现可持续发展目标：议会视角»主题在线会议。

会议期间，欧洲安全与合作组织(欧安组织)议会大会主席玛格丽特·索德费尔特、乌兹别克斯坦最高会议参议院（议会上院）议长谭兹伊拉·纳尔巴耶娃、世卫组织区域代表汉斯·克鲁格等发表讲话。

欧安组织议会大会可持续发展特别代表阿斯哈尔·沙克洛夫在发言中指出，需对至 2030 年的目标计划表做出一些调整。 在 COVID-19 大流行期间，部分增长率放缓，一些此前取得的成果也停滞不前。

“欧安组织议会大会为我们提供了独特的重要信息交流平台，以使我们能够更好地履行监督和立法职责，并了解我们在实施可持续发展目标方面的国家经验和教训，以及在规定时间内实现可持续发展目标。 ” 副议长说。

在这方面，建议每个议会都为实现这些目标尽一切努力。

沙克洛夫认为，可持续发展的目标对国际社会来说具有共同性和不可分割性，国际安全基于这些原则。 在这方面，乌克兰局势的升级可能对欧安组织地区的可持续发展产生严重后果。

“哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫表示，哈萨克斯坦坚持2010年欧安组织峰会通过的不可分割和基于互信的共同安全原则。 他呼吁两国继续对话，尽一切努力和平解决。 ” 他说。

80%的可持续发展目标已纳入哈萨克斯坦的战略文件。2021 年，哈萨克斯坦在实现联合国可持续发展目标全球排名中，在166个国家中上升 6 位至第 59 位。

【编译：阿依波塔】