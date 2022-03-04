哈萨克斯坦经济领域雇员人数明显增长

哈通社/努尔苏丹/3月4日 – 对2021年四个季度的最终统计显示，哈萨克斯坦经济领域在报告期内在职员工人数增加了3.21万人。与此同时，自雇人士数量减少了3.31万人。

哈萨克斯坦劳动和社会保障部指出，随着哈萨克斯坦经济形势逐步摆脱大流行带来的不利影响，哈国劳动力市场的失业人数持续下降，失业人员正在重返劳动力市场，远程就业的受欢迎程度也在下降。

根据2021年第四季度的统计显示，哈国就业结构中，76%（672万人）的劳动者主要为受雇人士，较2021年第三季度增长了0.5%（增加3.21万人）。

而24%的劳动者为自雇人士，较前一个季度减少了1.6%（减少3.31万人）。

但若对比2021年年初和年末的统计数据，则可以发现，整体的受雇人士和自雇人士的数量实际上都有增加，其中受雇人士总数增长了1.43万人，自雇人士数量则增加了1.65万人。

恢复经济活动还反映在哈国失业人口数量持续下降的趋势上，截至2021年年底哈国失业率已降低至4.9%。

59%的受雇人士居住在城市地区，而57%的自雇人士则主要生活在农村地区。

其中，自雇人士最多的地区是突厥斯坦州，占到了当地就业结构的83%。其次分别是阿拉木图（79%）、江布尔和西哈州（各73%）。

接受过职业教育培训的雇员数量也在不断增加。与2020年相比，2021年在受雇人士和自雇人士当中，接受过系统性职业教育课程的人数分别占到了89%和72%，增幅均超过了2%。

在经济结构方面，传统的四大行业（经贸、农业、教育和工业）仍然占据主流，占总就业人数的55%。与此同时，服务业从业者人数也在不断增长当中。

值得一提的是，在2021年第四季度，雇员增幅最多的几个行业分别是金融、公共行政、医疗保健、交通物流等。

2021年第四季度，哈萨克斯坦平均名义工资为27.56万坚戈，比2020年同期增长18.2%。

就各地区而言，工资最高的地区是拥有丰富石油资源的阿特劳州（平均月薪42.04万坚戈）和曼格斯套州（平均月薪38.24万坚戈）。

首都努尔苏丹的平均工资为39.14万坚戈，最大的城市阿拉木图为32.91万坚戈。

在各行业中，从事水路运输业的从业者月工资最高，可达到89万坚戈。

至2021年年末，远程工作模式下的工作人员数量出现了明显的下降，仅剩余约2.44万人，较第三季度减少了1.61万人。

值得一提的是，统计显示，在哈国，从事远程居家工作的人数，主要是城市居民，且女性明显多于男性。

【编译：木合塔尔·木拉提】