哈萨克斯坦和土耳其签署联合行动计划

哈通社/努尔苏丹/3月4日--今年是哈萨克斯坦和土耳其建交的30周年。

哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫在4日表示，今天与土耳其副总统福阿德·奧克塔伊先生共同举行了哈萨克斯坦-土耳其政府间经贸合作委员会第12次会议。土耳其是哈萨克斯坦重要的战略伙伴，是一个与哈萨克斯坦有着共同历史根源的兄弟国家。今年是两国建交的30周年。

«因此，我们的会晤对两国都具有重要意义。我们在各个领域都实现了高水平的战略伙伴关系。相互信任的对话、积极的商业合作已成为我们友谊的真实体现。在政府间经济合作委员会会议上，我们讨论了双边关系状况。在当前的困难时期，我们高度重视经贸关系的进一步发展。»总理说。

据其介绍，2021年双边贸易额增长33%，达到40亿美元。在疫情期间，这是一个非常好的指标。

斯马伊洛夫表示，然而，两国还有更大合作潜力。

“今天我们通过了包括68项内容的联合行动计划，涵盖贸易、工业、投资、交通运输和其他领域。 最后，我想向土耳其副总统就其为进一步加强哈土关系所做的贡献表示感谢。 我相信今天的会议成果将有助于加强我们的团结，并为两国人民的利益服务。 ” 他说。

【编译：阿依波塔】