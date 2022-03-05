俄罗斯政府宣布封锁推特和脸书

哈通社/莫斯科/3月5日 – 据塔斯社消息，俄罗斯联邦通信、信息技术和大众传媒监督局决定在俄罗斯境内封锁美国META公司旗下的社交媒体推特（Twitter）和脸书（Facebook）。

俄联邦通信、信息技术和大众传媒监督局在其发布的公告中表示，自2020年10月以来，该机构已记录到26起脸书（Facebook）歧视俄罗斯媒体和信源的案件。同时，脸书（Facebook）还限制用户访问俄罗斯一些媒体和信源的账号，包括红星电视台、俄新社、俄卫星通讯社等。

公告称，脸书（Facebook）的上述行为违反了俄罗斯联邦第272号法律的相关规定。为保障«信息自由流通和俄罗斯用户在外国互联网平台上不受阻碍地访问俄罗斯媒体»的基本原则，俄罗斯政府决定从2022 年 3 月 4 日开始，在俄罗斯联邦境内屏蔽社交网络脸书（Facebook）。

与此同时，俄联邦通信、信息技术和大众传媒监督局还决定，根据俄罗斯联邦法律《关于信息、信息技术和信息保护》的第 15.3 条在，俄罗斯境内封锁社交媒体推特（Twitter）。

值得一提的是，从2月25日起，脸书（Facebook）、推特（Twitter）、Instagram以及YouTube等多家总部位于美国硅谷的社交媒体公司宣布，将限制俄罗斯官方媒体在平台上投放广告。

【编译：木合塔尔·木拉提】