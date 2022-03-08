哈萨克斯坦运动员在残奥会上夺得一枚铜牌

哈通社/努尔苏丹/3月8日 – 哈萨克斯坦选手亚历山大·格利茨在北京2022残疾人冬奥会冬季两项项目中荣获铜牌。

3月8日，在北京2022年冬残奥会冬季两项男子中距离（站姿组）比赛中，哈萨克斯坦选手亚历山大·格利茨以34分51秒1的成绩获得铜牌。

加拿大选手马克·阿伦兹以33分25秒5的成绩获得金牌，乌克兰选手格里戈里·沃夫琴斯基以33分38秒8的成绩获得银牌。

这是哈萨克斯坦代表团在本届冬残奥会上取得的首枚奖牌。

北京冬残奥会哈萨克斯坦代表团参赛运动员总共有5人，包括：叶尔波勒·哈米托夫、亚历山大·格利茨、丹尼斯·彼得连科、尤里·别列津 和谢尔盖·乌索尔采夫。

截至目前，哈萨克斯坦运动员在本届冬残奥会上取得了如下成绩：

冬季两项男子坐姿中距离决赛，谢尔盖·乌索尔采夫和叶尔波勒·哈米托夫分别位居第14和16位；

越野滑雪男子坐姿长距离决赛，叶尔波勒·哈米托夫取得第7名；

冬季两项男子站姿短距离决赛，亚历山大·格利茨取得第8名；

冬季两项男子坐姿短距离决赛，谢尔盖·乌索尔采夫和叶尔波勒·哈米托夫分别位居第15和16位。

在奖牌榜方面，中国以8金8银10铜总计26枚奖牌位居首位，乌克兰以5金5银3铜共13枚奖牌居第二，加拿大以5金2银6铜共13枚奖牌居第三。

哈萨克斯坦凭借亚历山大·格利茨的铜牌，目前居奖牌榜第17位。

哈萨克斯坦自1994年开始派出运动员参加残疾人冬季奥运会，迄今分别在1994年获得过1金，2008年获得1银。

第十三届冬季残疾人奥林匹克运动会将于2022年3月4日至2022年3月13日在中华人民共和国北京市及河北省张家口市举办。

【编译：木合塔尔·木拉提】