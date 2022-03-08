中国称有意继续加深与中亚国家之间的各领域互利合作

哈通社/北京/3月8日 -- 中国外交部部长称该国有意继续加深与中亚国家之间的互利合作。

中国外交部部长王毅7日在该国第十三届全国人大五次会议举行的视频记者会上表示，中国同中亚五国关系正处于三十而立的黄金岁月，呈现蓬勃发展的广阔前景。

王毅指出，中方愿同五国一道，落实好双方建交30周年峰会成果，做实做强«中国+中亚五国»合作机制，拓展深化抗疫、产能、能源、农业、人文、数字经济、绿色发展等领域合作，在核心利益问题上相互坚定支持，打造更加紧密的中国—中亚命运共同体，开创双方关系下一个更加精彩的30年。

中国外交部长还强调称，一个发展、繁荣、稳定、充满活力的中亚符合中国和地区国家的共同利益。

«我们将继续本着相互尊重、睦邻友好、同舟共济、互利共赢四项原则，合力构建内涵丰富、成果丰硕、友谊持久的战略伙伴关系，持续推进中国—中亚命运共同体建设。»他说。

值得一提的是，2022年1月22日，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫出席了旨在庆祝中亚五国与中国建交30周年的视频峰会。

中国第十三届全国人民代表大会第五次会议目前正在该国首都北京举行，会议将持续至本周五。会议正在审议中华人民共和国的经济发展、外交和国防政策问题。

【编译：木合塔尔·木拉提】