哈国将提高针对低质量网络服务的惩处力度

哈通社/努尔苏丹/3月9日 -- 《就通讯领域相关问题对哈萨克斯坦行政违法法典进行补充修改法案》9日获得马吉利斯（议会下院）一读通过。

该文件由参议院议员牵头制定完成，旨在进一步完善国内通讯领域的立法情况。

马吉利斯议员詹娜·铁勒佩克巴耶娃表示，大流行期间对远程工作的需求，提升了国内用户对网络质量的要求，而且主管部门在接到客户的投诉后，也确实发现了许多该领域存在的服务质量方面的违法违规问题。

根据《行政违法法典》的规定，未能提供有效服务的大型商业实体会被处以100倍按月计算指数的罚款，在一年内第二次发生此类型为将会被再次处以200倍按月计算指数的罚款。在大型商业实体承认自己的违规行为并积极整改的情况下，执法机构可以酌情将罚款减半。

议员并表示，由于罚款数额较少，因此对于运行商而言，会更倾向于缴纳罚款而不是及时更新设备和提高服务质量。而这就等于是在损害所有按期缴纳全额资费，却无法获得有效服务的客户的权益。

因此，议会计划通过此次的修订案，提高大型企业的违规成本，迫使大型企业履行应尽的责任和义务，更好的改善网络通讯服务。

【编译：木合塔尔·木拉提】