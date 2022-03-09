美国宣布停止从俄罗斯进口石油

哈通社/努尔苏丹/3月9日 -- 美国总统拜登8日宣布，美国今后将禁止从俄罗斯进口石油和其他能源。

根据美国总统拜登周二签署的行政命令，美国立即禁止从俄罗斯进口新的石油、某些成品油、液化天然气以及煤炭。

拜登说，美国需要成为一个能源独立的国家，华盛顿正在与欧盟讨论欧洲国家停止自俄罗斯进口石油和天然气的前景。

«这场危机清楚地提醒我们，从长远来看，我们需要保持能源独立，以保护我们的经济。最近几个月，我多次与欧洲朋友讨论如何摆脱俄罗斯石油。这不太可能继续下去。»拜登说。

欧盟委员会同日提议，欧盟国家今年削减2/3从俄罗斯进口的天然气。提议需欧盟27个成员国一致同意才能生效，此前，德国、荷兰对能源进口禁令明确表示反对。

而英国政府也计划禁止所有俄罗斯石油的进口，相关措施将与美国同步分段实施，且不包括天然气。

值得一提的是，壳牌公司周二表示，鉴于当前的俄乌冲突情况，该公司打算分阶段撤出俄罗斯石油和天然气领域，包括立即停止所有俄罗斯原油的现货采购。壳牌还将关闭在俄罗斯的加油站、航空燃料和润滑油业务，并将不再续签俄罗斯定期合同。

【编译：木合塔尔·木拉提】



