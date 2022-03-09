参议院议长会见韩国驻哈大使

哈通社/努尔苏丹/3月9日--哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长玛吾林·阿什姆巴耶夫9日会见韩国驻哈萨克斯坦大使邱泓锡。

双方表示，在两国领导人的努力下，哈韩关系范围近年来不断扩大，战略伙伴关系得以延续。

会谈期间，上议院议长向韩国大使介绍了哈萨克斯坦在一月事件之后开展的重要现代化建设工作。他表示，哈萨克斯坦民众正在广泛讨论哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫发起的“新哈萨克斯坦 ” 概念。

“当前，参议院工作的主要方向之一是对总统现代化倡议提供立法支持。 与社会不平等和贫困作斗争，以及政治制度的进一步民主化和经济改革是关键优先事项。 参议员们将通过必要的相关法案，以顺利开展以上工作。 ” 他说。

韩国大使强调了哈萨克斯坦总统发起的改革的重要性，并表示，首尔完全支持哈萨克斯坦旨在减少国内社会不平等和贫困的政策。

此外，与会者还谈到了乌克兰局势，并强调了和平解决局势的重要性。

在这方面，阿什姆巴耶夫表示，正如总统此前表示，哈萨克斯坦愿意提供人道主义援助，并在谈判中进行调解。

根据会谈结果，两国均有意进一步加强哈萨克斯坦与韩国之间的广泛合作。

【编译：阿依波塔】