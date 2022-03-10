哈萨克斯坦与阿塞拜疆计划增加跨里海货运走廊运输量

哈通社/努尔苏丹/3月10日 – 哈萨克斯坦工业和基础设施发展部代表团在巴库与阿塞拜疆数字发展和交通部代表举行会晤。

哈萨克斯坦工业和基础设施发展部副部长别热克·卡玛利耶夫和阿塞拜疆数字发展和交通部长拉沙德·纳比耶夫带队出席会议。

会谈中，双方就俄乌冲突背景下，提升跨里海国际运输走廊2022年的运输规模，以及最大限度发挥铁路线路和里海航道运输潜力等问题进行了讨论。

双方还就组建一个包括所有该运输走廊参与者的合资企业，并为发展该国际运输走廊而建立中间通道等问题进行了讨论。

双方均指出，合资企业的成立将有助于解决关税和货物申报、使用统一的 IT 解决方案和中转货物合并等问题。

哈国工基发展部副部长别热克·卡玛利耶夫在会晤中表示，哈国出口商有意将通过该线路运输的货物出口量提升至200万吨。他还向阿塞拜疆方面提出了共同发展跨里海货运走廊公路运输业务的建议。

卡玛利耶夫提出，哈萨克斯坦和阿塞拜疆有必要增加航空运输线路的航班数量，这一提议得到了纳比耶夫的支持。

根据会谈结果，双方决定成立一个两国交通发展问题工作组，专门负责合资企业的组建工作。

【编译：木合塔尔·木拉提】