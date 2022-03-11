哈萨克斯坦将重新拍卖多个矿产项目

哈通社/努尔苏丹/3月11日 -- 工业和基础设施发展部对除铀以外的所有固体矿产进行了审计。截至3月4日，已查明148份履约率低的合同，并采取措施终止31份合同和3份许可证。该部表示，这些措施旨在增加该行业的投资流入。

消息称，终止的合同和许可证项下矿产资源将进入重新拍卖环节，相关信息将通过哈投资和发展部官网以及媒体进行公示。审计期间将重点关注在承担额外义务创建新生产设施方面存在系统性资金不足问题的合同投资者。

作为合理履行合同义务的样本，该部门以«MK»KazSilicon有限公司为例，本月，该公司计划建设一个年产能力为6000吨的硅生产工厂。总投资预计达39亿坚戈，产品计划出口至全球20多个国家。项目实施期间，哈国国产化含量将在80%以上，该项目的实施将使哈萨克斯坦在国际市场上占据领先地位。

固体矿产的审计工作由政府特别监管。

1月21日，托卡耶夫总统在会见商界代表时指示政府对所有固体矿产项目进行审计，并确定那些没有外国和本地投资者的参与，也没有进一步发展的项目。总统指示，如果项目没有得到合理的开发，则应将其收回，并移交给愿意投资的人。