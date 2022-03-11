粮农组织：全球食品价格大幅上涨

哈通社/努尔苏丹/3月11日 -- 联合国粮农组织报告显示，2022年2月食品价格指数为140.7点，环比上升5.3点（3.9%），同比涨幅24.1点（20.7%），创下历史新高。

报告称，2月份粮农组织植物油价格指数达到201.7的历史新高。环比增长15.8点(8.5%)。由于担心黑海地区供应中断可能导致的出口量下降，葵花油国际价格已显著上涨。由于印度尼西亚供应减少，棕榈油价格连续第二个月上涨。豆油报价也因南美大豆作物前景不乐观有所反应。

数据显示，植物油和乳制品价格指数的大幅上涨带动了2月指数上扬。原油价格的急剧上涨也促进了全系列植物油国际报价的上涨。

粮农组织2月份谷物价格指数为144.8点，环比上涨4.2点（3%），比同比上涨18.7点（14.8%）。小麦价格上涨2.1%。饲料粮出口价格上涨4.7%。玉米价格上涨5.1%。高粱和大麦价格分别上涨5.9%和2.7%。大米价格上涨1.1%。

粮农组织2月份乳制品价格为141.1点，环比上升8.5点（6.4%），该指数已连续第六个月呈增长趋势，与2021年同期相比增长28点（24.8%）。由于西欧和大洋洲的牛奶供应低于预期，2月份价格继续上涨。全球供应下降，以及多国尤其是北亚和中东地区进口需求旺盛，导致全脂奶粉和奶酪报价大幅上涨。国际脱脂奶粉价格也大幅上涨，黄油价格上涨推动了现货市场的强劲需求。

肉类价格也继续上涨。2月份价格指数为112.8点，环比上升1.2点（1.1%），同比上升15点（15.3%）。在巴西和澳大利亚供应减少的背景下，牛肉价格也创下历史新高。

粮农组织2月份食糖价格指数为110.6点，环比下降2.1点（1.9%）。该指标已连续第三个月下降。