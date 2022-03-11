哈萨克斯坦电影《穆哈哈利》将在喀拉拉邦国际电影节框架下放映

哈通社/努尔苏丹/3月11日--哈萨克斯坦著名导演波拉特·卡里姆别托夫拍摄的电影《穆哈哈利》将在第26届喀拉拉邦国际电影节框架下放映。

据哈萨克电影制片厂消息，哈萨克斯坦电影《穆哈哈利》将于3月18~25日举行的第26届喀拉拉邦国际电影节世界电影单元框架下放映。

该电影节放映在柏林和戛纳等世界其他著名电影节上获奖的电影。



根据哈萨克斯坦文化和体育部的要求拍摄的该电影讲述的是，哈萨克斯坦“诗圣 ” 穆哈哈利·（穆哈梅德哈利）•马卡塔耶夫的人生故事传记，影片由哈萨克电影制片厂拍摄。

根据早前报道，该电影的世界首映仪式于2021年11 月 12~28 日在爱沙尼亚举行的第25届塔林黑夜电影节框架下举行，并获得该电影节普世评委会特别奖。



2021年10月21日在全国各大院线同步上映。

喀拉拉邦国际电影节创办于1998年，由印度喀拉拉邦政府支持、喀拉拉邦电影学院主办，该电影节是国际电影制片人协会（FIAPF）认证的B类«竞赛型专门类电影节»。

第26届喀拉拉邦国际电影节框架下将放映180部影片。

【编译：阿依波塔】