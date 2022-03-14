日本实验结果显示抗病毒药或对奥密克戎毒株亚型有效

哈通社/东京/3月14日 —— 据共同社报道，日本东京大学医科学研究所特聘教授河冈义裕（病毒学）等人的团队在9日的美国医学杂志上发表实验结果称，在日本使用的抗病毒药对被指近来将成为日本国内主流的新冠病毒奥密克戎毒株亚型“BA.2”预计有一定效果。不过与初期在中国武汉流行的病毒相比，药效较弱。

效果令人期待的是点滴药“瑞德西韦”和口服药“莫那比拉韦”、“Paxlovid”。此外，还确认到了抗体药中的点滴药“Sotrovimab”和“Ronapreve”的效果，但从数值来看大幅减弱。

该团队使用猴子的培养细胞，调查了药物对病毒侵入细胞和阻止增殖的效果。与初期的病毒相比，瑞德西韦的效果减弱至约三分之一，Paxlovid减弱至约一半，但仍处于作为抗病毒药可以期待效果的水平。Ronapreve则减弱至约六十分之一，Sotrovimab减弱至约五十分之一。该数据可能与实际用于人类的治疗效果并不相同。

BA.2在丹麦等地蔓延，被认为传播速度较快。日本国内也有检出。厚生劳动省专家组织的资料显示，有估算认为4月1日在东京的占比将达到66%。