冬残奥会铜牌得主亚历山大·格利茨被授予《哈萨克斯坦功勋运动员》称号

哈通社/努尔苏丹/3月16日 – 2022年北京残疾人冬奥会铜牌得主、滑雪运动员亚历山大·格利茨被授予《哈萨克斯坦功勋运动员》称号。

哈萨克斯坦副总理耶拉勒•托赫詹诺夫15日与滑雪运动员亚历山大·格利茨举行了会面，并为其授予了证书和奖章。

文化和体育部部长达吾然·阿巴耶夫、哈萨克斯坦残奥委会秘书长叶尔兰·苏莱曼诺夫和残奥会主教练瓦西里·科洛米耶茨也出席了当天的会晤。

副总理托赫詹诺夫向格利茨在此次北京残冬奥会上取得的杰出成就表示祝贺，并高度评价了运动员多年的艰苦训练。他还强调指出，哈萨克斯坦始终重视大众体育的发展和包容性环境的创造。

副总理表示，国家将继续为促进体育运动创造一切必要条件。

文体部部长阿巴耶夫表示，哈萨克斯坦将认真汲取中国和乌克兰在此次残冬奥会上的经验，并继续推动残疾人体育的发展。他还高度评价了运动员为这一领域事业的发展所带来的影响。

亚历山大·格利茨则表示，国民的支持是他取得成绩的一大动力，他对此极为感激。他还向所有代表团成员的积极工作表示了感谢。

第十三届冬季残疾人奥林匹克运动会于2022年3月4日至2022年3月13日在中华人民共和国北京市及河北省张家口市举办。来自50个国家的700多名运动员参加了赛事。

3月8日，在北京2022年冬残奥会冬季两项男子中距离（站姿组）比赛中，哈萨克斯坦选手亚历山大·格利茨以34分51秒1的成绩获得铜牌。

哈萨克斯坦在本届冬残奥会奖牌榜上位居第17位。

北京冬残奥会哈萨克斯坦代表团参赛运动员总共有5人，包括：叶尔波勒·哈米托夫、亚历山大·格利茨、丹尼斯·彼得连科、尤里·别列津 和谢尔盖·乌索尔采夫。

【编译：木合塔尔·木拉提】