托卡耶夫总统发表国情咨文 强调将进行全面改革

哈通社/努尔苏丹/3月16日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫16日努尔苏丹时间11时许出席上下两院联席会议，向全国人民发表2022年度国情咨文。

托卡耶夫总统在开始发言时强调说：«今天的国情咨文有着非常特殊的意义。»

他表示，此次发表的国情咨文所涵盖的内容范围广、任务重、意义重大。

托卡耶夫总统表示，随着建设新哈萨克斯坦这一目标的提出，我们为未来定下了一个宏伟的计划。

总统指出，哈萨克斯坦人民如今对国家主权独立的意义认知更加深刻，也更加清晰的认识到了和平与稳定的重要性。正是依靠人民的团结一心，哈萨克斯坦才能在从危机中保卫国家的主权。

托卡耶夫总统在国情咨文中表示，他将提出一项旨在使哈国政治制度全面现代化的计划，在此之前，总统已经提出了四套政治改革方案。

«今天我打算提出一个全面的国家政治体制改革方案。这个改革，是基于社会的需求，»他强调，这个方案将是具体、切实和将被贯彻落实的，«只停留在纸面上，空有吹嘘的时代一去不返了。»

托卡耶夫总统在随后的讲话中还表示，总统的亲属今后将被禁止担任领导职务。

他说：«一国的领导人必须是该国所有公民平等地位的保障。因此，法律禁止总统的近亲属担任政治公职和在准公共部门担任高级职务。»

总统的国情咨文讲话目前仍在进行当中。

马吉利斯（议会下院）107名议员中的103人和参议院（议会上院）49名议员中的47人，以及政府总理阿里汗·斯马伊洛夫为首的内阁成员、国务秘书叶尔兰·卡林、宪法委员会和最高法院领导层、总统直属机构领导人、国有企业和国家机构领导人出席了会议。

据了解，所有国家电视频道现场直播两院联席会议，国内48家媒体150多名记者参加新闻报道。

【编译：木合塔尔·木拉提】