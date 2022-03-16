哈萨克斯坦将成立四个新的州级行政单位

哈通社/努尔苏丹/3月16日 –哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特•托卡耶夫16日出席议会上下两院联席会议，并发表2022年国情咨文。

在国情咨文讲话中，托卡耶夫总统对当前的国内州级行政区划提出了一系列新的改革方案。

根据托卡耶夫总统的提议，将以塞梅市为主体建立阿拜州，以杰兹卡兹甘市为主体建立乌勒套州，并将阿拉木图州拆分为两个州级行政单位。

托卡耶夫总统在讲话中指出，以塞梅市为首府组建一个州级行政单位的话题，一直有被提出，也是当地居民极为关注的社会性议题。而过去，杰兹卡兹甘也曾经是一个独立的州级单位，重新恢复其行政地位，对推动社会经济发展和鼓舞人民信念等方面的影响都是巨大的。

对于阿拉木图州，托卡耶夫总统指出，该州的区域应该被拆分为两个州级单位，即杰特苏州和阿拉木图州。其中杰特苏州的首府为塔勒德库尔干市，而阿拉木图州的首府则应该是卡普恰盖市。

总统表示，重新划分行政区划是为了更好的帮助各地区的社会经济发展，解决许多地区人民因与行政中心城市路途困难而导致的各种问题。同时，新行政区域的名称命名也有其深意。

«我们有必要将富饶的国土上那些历史名称，以及伟大人物的名字，深刻的烙印在下一代的记忆当中。»托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统还指出，他不反对将卡普恰盖市的名称以著名政治家迪恩穆罕默德·库纳耶夫之名进行重新命名。

«卡普恰盖市与我国历史上著名的领导人迪恩穆罕默德·库纳耶夫有着紧密的关联。如果人民认为应该以库纳耶夫的名字命名这座城市，那我会对这个意见表示支持。»托卡耶夫说。

托卡耶夫总统在今天发表的国情咨文中表示，将会对哈萨克斯坦的政治体制进行系统性的全面现代化改革。此次国情咨文还谈及了一月事件的相关情况，以及与哈萨克斯坦社会经济发展有关的诸多内容。

马吉利斯（议会下院）107名议员中的103人和参议院（议会上院）49名议员中的47人，以及政府总理阿里汗·斯马伊洛夫为首的内阁成员、国务秘书叶尔兰·卡林、宪法委员会和最高法院领导层、总统直属机构领导人、国有企业和国家机构领导人出席了今天的上下两院联席会议。

据了解，所有国家电视频道现场直播两院联席会议，国内48家媒体150多名记者参加新闻报道。

【编译：木合塔尔·木拉提】