乌兹别克斯坦驻哈大使就哈萨克斯坦总统的国情咨文发表评论

哈通社/努尔苏丹/3月16日--乌兹别克斯坦驻哈萨克斯坦特命全权大使萨伊迪克拉姆·尼亚孜霍扎耶夫就哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫16日发表的国情咨文发表了评论。

乌兹别克斯坦大使表示，需要强调指出，旨在促进哈萨克斯坦进一步发展的这份国情咨文具有历史意义，其中涵盖了改革的所有领域—政治和选举制度、司法制度、国家各地区的发展。 同时，考虑到了哈萨克斯坦独立30年以来的历史上经验，旨在创造一个新的、更发达的哈萨克斯坦。在这方面，哈萨克斯坦也具备有所有基础。

尼亚孜霍扎耶夫表示，实施国情咨文中提到的改革需要时间。

“这将需要一年多的时间。哈萨克斯坦总统在其第一第二份国情咨文中也曾提到过职能分工问题。议会议员们将被赋予更多的权力，议会将发生变化。所有这些改革都需要对哈萨克斯坦共和国宪法进行大约 30 项补充修改，还有其他修正案。令人欣慰的是，国情咨文特别注重与公众的合作。也就是说，这是‘倾听人民声音的国家 ’ 原则下发起的改革的延续 。 ” 乌兹别克斯坦大使补充说。

【编译：阿依波塔】