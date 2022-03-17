哈萨克斯坦民众对总统国情咨文做出正面评价

哈通社/努尔苏丹/3月17日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫在国内外局势纷繁复杂，社会舆论对未来发展道路充满疑虑与迷惑的时刻，与16日在议会上下两院联席会议上发表的2022年度的国情咨文。

这份重量级的国家文件已经发表，便立刻吸引了全国公众的普遍关注。媒体，特别在是当今最为发达和最受欢迎的社交媒体上，对总统的国情咨文进行的讨论热度仍在不断提升。

一个能够被明显感受到的现象是，托卡耶夫总统的这份国情咨文在国民当中受到了高度的欢迎与赞赏。

著名的学者、教授、欧亚大学副校长迪汗·卡姆扎别克在他的社交媒体账号上发表了他对国情咨文的观点。

“我今天大概和30~40人进行了交谈，既包括我的同事，也有一些学者和其他地区来的年轻人。所有人的情绪都很好，看起来很有兴致和信心。大家都说：«我听了托卡耶夫的讲话，讲得不错，人们很满意！»大部分的评论都是这样。就连之前一直对未来抱有怀疑的邻居今天也和我说：«我现在终于理解了托卡耶夫，他是值得信任的。»这些都是普通人的评价，但我能从中感受到哈萨克斯坦社会的饱满情绪……

总统在国情咨文中除了一月事件的前因后果外，还谈到了与国家政治经济有关的重要内容。提到的10个大方针的内容，都是普罗大众最关心关注的东西。政治体制，特别是对总统权力、议会地位、政府专业性、选举制度的变革，以及对司法领域更高的要求，对媒体和公民社会的关注，还有政党组建和行政区域的变化等等，都提出了具体的改革方案。没错，积累的问题，都有着切实可行的解决机制，需要的，一是仔细的研究，二是提出有效的方式。哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在这方面证明了自己的专业性，民间俗语所言«领袖有着超过40人的智慧»想必就是如此了。找到合适的人，给予他任务，自然水到渠成！

总统的国情咨文显示了他将国家利益摆在个人权力之上的事实。这是一个负有责任感的表现。这是一国领导者应有的态度。

最高贵的品格往往是由许多细节组合而成的。很明显的，总统在国情咨文中关于«总统亲属不得担任高级职务»和«总统和官员不得担任政党职务»的提案，得到了公众的欢迎。削减民族和睦大会和议会议席的提议也是如此。此外，长久以来呼声颇高的行政区划改革问题，也终于得到了解决，阿拜、乌鲁套、杰特苏以及迪恩穆罕默德·库纳耶夫的名字被标记在地图上的那一天已经不远了，这恐怕就是经典不灭的一个表现吧。

总统的国情咨文明确的两个大方向上的系统性任务：1.旨在振兴国家的系统性政治体制改革；2.以发动人民为目标的思想工作。用最普通的话来说，就是取长补短，发挥优势，弥补缺陷。空喊口号、秀面子的虚假宣传将不再存在。这很鼓舞人心，希望我们的发展更加迅速！”

根据此前报道，托卡耶夫总统在16日发表的国情咨文中表示，将会对哈萨克斯坦的政治体制进行系统性的全面现代化改革。此次国情咨文还谈及了一月事件的相关情况，以及与哈萨克斯坦社会经济发展有关的诸多内容。

马吉利斯（议会下院）107名议员中的103人和参议院（议会上院）49名议员中的47人，以及政府总理阿里汗•斯马伊洛夫为首的内阁成员、国务秘书叶尔兰•卡林、宪法委员会和最高法院领导层、总统直属机构领导人、国有企业和国家机构领导人出席了当天的上下两院联席会议。

据了解，所有国家电视频道现场直播两院联席会议，国内48家媒体150多名记者参加新闻报道。

【编译：木合塔尔·木拉提】