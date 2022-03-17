报告：新冠疫情使亚太地区可持续发展目标的实现更加遥不可及

哈通社/努尔苏丹/3月17日 —— 据联合国新闻处消息，联合国亚太经济社会委员会在今天发布的2022年《亚洲及太平洋地区可持续发展目标进展报告》中指出，新冠疫情影响深远，亚太地区在实现2030年可持续发展议程方面进展严重放缓，甚至出现倒退。

2022年迎来了新冠疫情暴发两周年，虽然疫情结束在望，但其影响远未结束，甚至在未来几十年内都能感受得到。同时，2030年可持续发展议程正变得越来越遥不可及。亚太地区必须以17个可持续发展目标作为路线图，实现更公平的复苏。

亚太经社会今天发布的《进展报告》显示了三个令人震惊的趋势。

令人震惊的趋势

首先，亚太地区在实现2030年可持续发展议程方面正在失去优势。除了进展缓慢之外，人为的危机和自然灾害也阻碍了实现目标的能力。

报告显示，按照目前的发展速度，亚太地区预计只能在2065年之前实现17项可持续发展目标，比最初的目标完成时间晚了整整35年。亚太地区必须抓住一切机会，阻止这种下降趋势并加快进展。

第二，虽然在一些目标上取得了零星的进展，但亚太地区正在以令人不安的速度朝着相反的方向前进。

报告指出，尽管气候危机已经变得更加严重，但在负责任的消费和生产（目标12）和气候行动（目标13）方面却出现了倒退。而关于工业、创新和基础设施（目标9）以及可负担的清洁能源（目标7）方面情况稍好一些，还没有达到2030年议程所要求的速度。

最后，亚太地区正经历着差距的扩大和脆弱性的增加，从未像现在这样需要帮助那些落在最后面的人。

报告指出，最脆弱和处境不利的群体，包括妇女、儿童、残疾人、移民和难民、农村人口和贫困家庭，都是不可持续和非包容性发展的受害者。一些具有明显人口或社会经济特征的群体被不成比例地排除在亚太地区的进步之外。

了解关键的发展挑战与年龄、性别、种族、族裔、健康情况、区域分布、移民身份和收入等人口特征的交集，对于实现更公平的复苏至关重要。亚太地区必须共同努力，确保没有人或没有国家落在后面。

指标监测取得进展

2022年《亚洲及太平洋地区可持续发展目标进展报告》显示，尽管这些趋势非常令人担忧，但亚太地区在指标监测方面取得了进展。

自2017年以来，有数据的指标数量增加了一倍。国家和国际监管机构在可持续发展目标指标方面的合作大大促进了数据的可用性。当然，这种合作还有待加强，因为可持续发展目标169个具体目标中有57项仍然无法衡量。

2030年议程纳入疫情后重建

报告指出，如果只注重疫情后的经济复苏，可能会阻碍实现可持续发展目标的进展，而这一进展从开始就已经落后了。

亚太地区在努力进行更好的重建和恢复时，2030年议程可以作为经济和社会发展的指导机制。各国政府、利益相关者和联合国组织必须保持对一个更繁荣和更绿色的世界的集体承诺。