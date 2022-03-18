哈萨克斯坦总统国情咨文《新哈萨克斯坦：革新和现代化之路》全文

哈通社/努尔苏丹/3月18日 -- 哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫3月16日在议会上下两院联席会议上发表了主题为《新哈萨克斯坦：革新和现代化之路》的2022年度国情咨文，以下为国情咨文全文翻译：

新哈萨克斯坦：革新和现代化之路

2022年3月16日

亲爱的同胞们！

尊敬的朋友们！

今天的国情咨文拥有特别的意义。其内容和规模涵盖一整年。

我们为自己设定了宏伟的目标。

我们开始共同建设新哈萨克斯坦。

去年，哈萨克斯坦迎来了一个重要的里程碑——独立30周年。按照历史标准来说，这并不是一段很长的时期。

在首任总统努尔苏丹·阿比舍维奇·纳扎尔巴耶夫的领导下，我们走过了漫长的道路，取得了巨大的成功，但如果我们不保持团结，我们就会失去一切。年初的动乱清楚地证实了这一点。

«一月事件»使社会发生震荡。当国家的领土完整受到威胁时，我们的人民面临着前所未有的挑战。

哈萨克斯坦人民如今对国家主权独立的意义认知更加深刻，也更加清晰的认识到了和平与稳定的重要性。

正是依靠人民的团结一心，我们才能保卫国家的主权。及时采取措施，对恐怖分子予以坚决回击。

我从不向公民隐瞒任何事情。在大流行期间，我公开地谈论所有问题。在«悲惨一月»期间，我多次向民众发表讲话，并详细讲述了当时的情况。

我的每一个决定都是基于国家利益做出的。这是我不变的原则。

不幸的是，在一月事件中，我们的许多同胞死于激进分子和恐怖分子的犯罪行动。我再次向他们的家人和朋友表示深切的哀悼。我们将尽最大努力保证此类悲剧不再发生。

我们的任务是将所有参与这些血腥罪行的土匪和恐怖分子绳之以法。我们必须从一月事件中吸取重要的教训。

我们坚决维护国家的和平和安宁，不让其安全受到威胁。

现在社会上流传着各种各样的谣言和猜想，误导人们相信虚假的事件信息。因此，发布真实的信息并进行客观的评估非常重要。我们必须尽一切努力让人们了解发生的事情的起因。

昨天在议会举行了特别听证会，执法机构提交了一份关于调查结果的完整报告。我们从未进行过如此广泛的讨论。

议员和记者们得到了对社会关注的问题的公开回答。这表明政府首先关注一月事件的公平评估。我完全赞同这种方法。我们必须说实话——这是我的原则立场。

跨部门调查工作组开展的调查活动仍在进行中。我责成执法机构继续发布他们的工作结果。

在悲惨一月事件和随后的紧急状态期间，约有两千人因各种罪行被拘留。我指示总检察院确定他们的罪行程度，若没有构成严重情节，减轻对被拘留者的处罚。结果就是许多公民被释放。

同时，犯下严重罪行的人将在法律面前负起全部责任。如果不这样做的话，反之支持煽动者、挑衅者、民粹主义者，这是对无辜受害者的背叛。

此外，数百人被提起刑事诉讼。我们承认执法人员对被拘留者使用了禁止的审讯方式甚至酷刑的事实。中世纪的这种野蛮行为与任何进步社会的原则背道而驰。这是我们无法接受的。

这种情况第一次出现的时候，我就责成仔细进行调查。

此外，人权专员实际上从第一天就加入了调查工作。人权捍卫者们、国家社会信任理事会的成员自由访问了拘留中心，了解了 1 月事件参与者的拘留条件，并审查了他们的投诉。

监察员、知名律师领导的独立社会委员会，与检察院密切合作，公开表达并捍卫自己的立场。

这些工作显示了调查过程的透明性和民主性，每一个请求和投诉都得到回应。这样可以显降低错误判决的风险。

我认为，公民社会与授权机构之间开放合作的这种方式应该在我国根深蒂固。借此机会，我想感谢公众和律师的积极立场和专业精神。

调查的初步结果显示，阴谋者试图攫取政权。问题来了，是什么促使他们这样做呢？答案很明显。

近年来，哈萨克斯坦走上了彻底的现代化改革道路。各个领域都开始了大规模的变革。而一些有权威的人并不喜欢这些改革。他们希望继续他们多年的非法活动。此外，他们渴望获得权力。

阴谋者从官员中组成了一个由专业雇佣军、武装土匪和叛徒组成的地下团体。我们国家的内外敌人联合起来夺取政权。他们将和平抗议引向破坏性活动，利用人民达成自己犯罪的目的。

恐怖分子袭击了国家机关大楼、战略基础设施和企业。他们向平民开枪，将此事归咎于政府。外国激进势力试图利用这种情况。他们想把哈萨克斯坦变成一个热点，分裂我们的国家，破坏和平的生活，推翻总统。这是对我们国家主权前所未有的挑战。

然而，他们的犯罪计划失败了。

当时我公开宣布：无论发生什么，我都将永远与我的人民在一起。

难怪人们说«没有比叛徒更可恶的敌人»。企图发动政变的人中有身居高位的«知名人物»。他们是国家的叛徒。

叛徒中包括军队和特别机构的领导人，他们阻止执法机构采取法律行动，向国家领导层误报城市的情况，并控制政府和其他沟通渠道。

简而言之，他们采取了一切可能的手段来破坏国家的稳定。结果，我们被迫向集体安全条约组织寻求帮助。

我们根据所有的国内和国际标准进行了这一步。维和部队在我国没有进行军事行动，他们只是保卫战略设施。这一切已经清楚讨论过了。

两周后，局势恢复正常后，维和特遣队全部撤出哈萨克斯坦。集体安全条约组织是一个集体组织，我国也是该组织的成员。

维和部队的重要作用不容忽视，但是最后还是我们依靠自己的军事力量击退了敌人。

对此，我想单独谈谈以下问题。阴谋者的背叛不应损害执法机构的声誉。

我们的同胞，我们的兄弟在执法机构服务。他们证明了他们同人民站在一起，愿为祖国战斗到底。他们忠于誓言，无私地保卫国家。我向在关键时刻勇敢抵抗威胁的执法人员表示感谢。

同时，我国许多公民自愿组成自卫队，参与维护公共秩序。我感谢所有在关键时刻表现出勇气、团结的人。

我们的人民展示了自己的团结和克服任何挑战的决心。由于爱国主义，我们捍卫了国家神圣的主权。

一月事件成为对我们国家独立的最大考验。我们站在深渊的边缘。迈错一步，我们就有可能丧失国家主权。

对安全部队及其同伙共谋案件的调查仍在秘密进行中。

之后还就将同证人、举行鉴定、研究各种数据进行大量工作。

我可以确定的是：这是一场大规模、精心策划的行动，其目的是为了罢免最高领导层，在人民和外国公众眼中进行抹黑。

为了实现这一目标，阴谋者毫不犹豫地利用了受过专业训练的武装分子，他们的任务是在我们最大的城市阿拉木图造成严重破坏，使人们感到恐惧，让他们相信事件结果的灾难性，并破坏国家局势稳定。

因此，我保证，所有对这些悲惨事件负有责任的人都将受到惩罚，无论他们在担任什么职位，拥有怎样的地位。

在当时那种情况下别无选择，只能采取强硬果断的行动。在最关键的时刻，为了国家我竭尽全力。这是我作为总统和公民的职责。

尊敬的议员们！

亲爱的同胞们！

作为总统，我的首要任务一直是实行人民需要的改革。

我绝对确信，如果没有政治现代化，国家的可持续发展和大规模的社会经济改革是不可能实现的。

两年半以来，我们在这个领域上取得了重要成果。

在我提出的四项政治改革的框架下，实施了一系列进一步推动国家民主化重要的倡议。

仅在政治领域就通过了数十部法律，展现出了积极变化的规模。

以关于和平集会的新民主法案为例。

法律允许包括反对派社会活动家自由举行集会并自由表达意见。

这种创新有可能加强新政治文化的萌芽，提高相互的责任感和对社会的信任。

同时，某些挑衅性积极分子的团体认为违反这部本质上是民主的法律是可能甚至是需要的。

我宣布决不宽贷。必须严格遵守这部法律以及其他法律。

对于这样的放纵和不负责任，我们守法的公民已经付出了太高的代价。

法律面前人人平等——无论是当权者还是公众人物。

政治改革表明公民愿参与到各级的政治决策中——从地方自治到国家问题。

政治改革旨在形成公平公正的«政界规则»，消除生活各个领域的徇私和垄断。

但并不是所有人适应这种逻辑和趋势。

那些习惯于指望灰色幕后计划的人，对失去特权和收入来源感到恐慌。

他们决定立即采取行动，以破坏我们国家的主权基础。可以说，他们反对了自己的人民。

在«悲惨一月»之后，许多人认为国家会出现倒退——政府将开始«拧紧螺丝»，放慢现代化步伐。

但我们不会偏离既定的道路，相反，我们将加速生活各个领域的系统性变革。

今天提出的倡议甚至在一月事件之前提出的倡议都由我认真制定。

坦率地说，一些专家和政府官员建议我不要着急，将这些计划推迟到更好的时机。如果目前这种情况下可以继续有效使用这种体系，为什么还要进行变革呢？

有些人完全有理由地担心猖獗的街头民主，预测类似戈尔巴乔夫的改革等各种负面情况会出现，尤其是在地缘政治局势变得极其复杂的情况下。

但我坚信，我们的国家仍然需要进行根本性的改革。否则，国家将停滞不前。

我们从最近的苏联历史中看到了它的毁灭性后果。是的，1月事件在某种程度上是国家停滞的结果。

在过去的两个月里，我概述了社会经济领域的一系列优先任务，以确保国家和社会安全。

今天我将提出一个国家政治体系全面现代化的计划。这项计划基于公众对已彻底变革多年来的需求。

这些计划采取了议员们、宪法委员会、中央选举委员会、最高法院和权威专家的建议。

与全国社会信任理事会就这一问题进行了富有成果的讨论。

在制定该文件时，仔细分析了研究人员和公众人物、政党和非政府组织的具体建议。

总的来说，拟议的改革反映了我们社会中存在的广泛态度。将延续已经开始的改革，解决了两个紧迫的问题。

首先，促进了持续的民主化，其次，保障了国家的稳定性和可管理性。

在国家内部发生根本性社会转变以及地缘政治紧张局势日益加剧的背景下，这一点尤其重要。

目前的国际局势在很大程度上类似于冷战时期最紧张的阶段。

当前世界形势极度紧张，强硬的制裁对抗，全球发展面临着前所未有的不确定性。

在此情况下，哈萨克斯坦必须坚定既定目标，维护社会团结与统一。

* * *

我多次说过，为了改革而改革任何人都不需要。我们并不是为了公众的需要，不是为了虚渺的、美观的根本实现不了的指标进行改革。

只停留在纸面上，空有吹嘘的时代一去不返了。人们需要的不是抽象的想法和承诺，而是可以实际感受得到的改善。

我们必须公开谈论现有问题，并共同寻找解决问题的最佳方案。

重要的是要确保公平和公开的竞争，彻底消除经济和政治上的一切人为垄断。

只有在真正竞争的条件下，人民的福祉才有可能增长。权力超集中的管理体制已经失效。无法通过多样化的观点团结公民社会。

因此，我们需要深思熟虑地调改变哈萨克斯坦发展的政治模式。

首先，应该实现由超级总统制向拥有强大议会的总统制共和国的过渡。

这样的体系将保证权力机构的最佳平衡，促进国家的可持续发展。

我们面临着加强议会作用的任务，这将是成功实施«倾听型国家»概念的重要因素。

我们对未来和新哈萨克斯坦的轮廓有着清晰的认识——一个拥有强大公民社会的国家。

我们必须将我们国家建设的关键模式——«强有力的总统——有影响力的议会——负责任的政府»付诸实践。

为此，我提出了一系列举措，我相信这些举措将使这一战略愿景变为现实成为可能

一、关于总统的权力

正如我已经说过的，哈萨克斯坦已经形成了一种超级总统制模式。

在国家发展的初期，这是完全可行的。但我们不能原地踏步——社会在变，国家在变。我们的政治制度必须不断适应新的现实。

我们需要逐渐远离这种做法。我们国家的一切都围绕着总统，这是不正确的。我们要一步一步的改变这种模式。

对我而言，国家的长远利益要高于个人的权力和影响力。在今年一月阿玛纳特党大会上我宣布打算今年卸任党主席职务。

将政党机构和国家机关结合是极不可行的。政治垄断必然导致各种社会病态和国家退化。

必须通过可靠的屏障建立政治主导地位。我建议通过立法方式，规定总统在任期内需停止其在政治党派中的党籍。

这将提高各个党派的公平竞争，为各党派的发展提供平等的条件。同时，国家未来的领导人将不再领导主要政治机构。

因此，我们有必要在立法中引入中央选举委员会、审计委员会和宪法委员会主席和成员强制退党的规定。

中央权力超集中的问题也映射在地区层面。需要立法禁止各州州长和副州长担任党内分支职务。

这样的决定将使形成多极政党制度成为可能。

今天显而易见的是，正是政党和经济活动的垄断导致了在一月事件的发生。

但«悲惨一月»的一个重要教训是，权力集中在国家最高领导人手中，不合理地加强了与他关系亲密的人和金融寡头集团的影响力。他们将国家视为个人的领地。

无论在哪个国家，任人唯亲都将不可避免地导致消极的人事任命，成为滋生腐败的土壤。

国家元首必须是该国所有公民平等地位的保障。

因此，法律应禁止总统的近亲属担任政治公职和在准公共部门担任高级职务。将这一准则写入宪法并不多余。

总统权力的超集中还表现在他的权力太大。

国家元首有权取消或中止州长、共和国级城市市长的活动。

这一规定有助于根除«人为控制»的过度行为，降低地方执行机构的独立性。

此外，现在总统有权罢免地区甚至农村领导人。

应废除此类法律规定。

削弱强大的总统权力将是确保国家政治现代化不可逆转的重要因素。

我提议的举措将从根本上改变«政界规则»，为我们社会的进一步民主化奠定坚实的基础。

二、重组代议制政府

不断削弱总统的权力，我们应显著加强议会的作用，从而提高国家的制度稳定性。

国家需要一个强有力的议会，拥有人民信任的负责任的议员将在国家建设中发挥积极作用。

首先，我认为应该重新审视参议院（议会上院）议员的组成和一系列职能。

目前上院包含49名议员，其中34名议员为各地区选举产生，15名议员总统任命。

这样的选举方式考虑到了地区的特点并赋予了国家元首直接影响立法过程的权利。

在当时，这是相当进步和有效的。但今天我们需要向前迈进。

参议院中的总统配额不应成为一种控制手段，而应作为倾听议会中社会群体弱势代表议员声音和意见的机制。

因此，我决定将参议院的总统名额从 15 名议员减少到 10 名议员。

此外，其中五名议员将由哈萨克斯坦民族和睦大会推荐，不是通过选举产生。

议会下院应反映国家的整个选举格局，不含任何人为偏好的性质。

因此，我们将取消哈萨克斯坦民族和睦大会在马吉利斯（议会下院）的配额，在我看来，这从政治和法律的角度来看都是正确的。

这一配额被转移到参议院，并从 9 名议会下院议员减少到5 名议会上院议员。马吉利斯整体议员的人数也将有所减少。俗话说，宁肯少些; 但要好些。

这项倡议将保障不同社会群体在议会上院的委选和额外选票。

总的来说，我认为参议院作为议会院的存在是合理和正确的。

与哈萨克斯坦相比，世界上有相当多的国家结构单一，人口较少，但仍然拥有两院制议会，尤其是在欧洲。

我们的参议院应该成为真正代表国家各地区利益的议院。这将需要改革议会上院的权力。

根据宪法，参议院有权通过或不通过马吉利斯批准的法案。也就是说马吉利斯实际上无法反对上院的否决。

为了形成一个更加平衡的议会制度，这种规定需要重新审视。

我认为，应该实行一项标准来规定上院批准或者不批准马吉利斯通过的法案的权力。

应赋予马吉利斯通过法案的权力。

反过来，参议院应有权协商批准宪法委员会和最高司法委员会主席候选人。

这一创新将切实加强政治体制的制衡机制。将大大简化立法程序。

与此同时，马吉利斯的职能也将得到扩大。

我国正在开展许多大型项目和计划，但由于各种原因，它们的实施没有达到预期目标。

有必要加强议会对共和预算执行质量的监管。为此我建议将审计委员会改为最高审计署，其负责人每年应向下院报告两次。这将进一步提高马吉利斯的地位。

为了提高公民对议会的信心，应特别关注马斯利哈特（地方议会）。

强大的马斯利哈特促进解决紧迫问题和提高该地区的生活质量。

我认为，为加强地方议会的主体性和独立性，应增设地方议会主席的职务。

此外，为了系统地加强地方议会的影响力，我认为有必要改变目前任命地区领导人的程序。

现在，地方议会的代表只能同意或不同意国家元首提出的唯一候选人。

需要进行相应的立法修改：总统应提名至少两名州长和共和国级市长的候选人。

因此，总统将需要考虑地方议会的审议结果来任命州长和共和国级市长。

事实上，我们谈论的是地区领导人的间接选举。

同时，国家元首保留在不与地方议会协商的情况下罢免地区领导人的权利。

所有我提出的关于重组代议制政府的建议都旨在创建一个具有强大议会文化和有影响力的人民代表的新哈萨克斯坦。

三、完善选举制度

国家政治现代化的关键目标是提高公民在国家治理中的作用，包括通过选举进程。

十五年前，在宪法改革的框架下，我们开始采用议会下议院的比例选举制度。然后，在2018 年，比例选举原则被引入到地方议会议员的选举中。这些举措有力地推动了我们党的制度建设。

然而，伴随着这一积极趋势，此类举措的负面后果开始显现。

必须承认，实际上，非党公民不仅被剥夺了入选马吉利斯的机会，而且被剥夺了入选地方代表机构的机会。

结果，选举过程失去了以前对公民的吸引力，政治疏远加剧。人们只是不再相信他们的意见很重要，可以让这个国家的生活变得更好。总的来说，今天许多选民不认识议员。

考虑到这些不利因素，需要调整为混合选举制度，充分考虑所有公民的权利。

比例多数制模式将更好地反映国家和地区两级选民的利益。

马吉利斯代表的70%将按照比例选举制产生，30%按照多数选举制产生，各州和主要城市的地方议会也将引入混合选举制的模式。

这种选举制度是非常重要的一步。这是之前做出的关于降低政党进入马吉利斯和地方议会门槛的决策的延续。

现在从根本上讲，每个地区都有机会选出至少一名下院议员。新的模式将在马吉利斯形成更广泛的政治光谱，使其更具有包容性。

同时，在需要议员与公民密切互动的地区和城市，我建议完全改用多数制。这将在当地创造一个更具竞争力的政治环境，并为新的有影响力的政治家的出现提供更多机会。

议员与选民的联系也将巩固向强制性委选的过渡。这是影响人民当选者的另一个杠杆，因为在选举承诺履行不当的情况下，将对他们进行免职。

这种方法将大大加强民主传统，并将有助于建立基于相互责任和信任的新政治文化。

比例制和多数制的结合将保留政党作为公民社会关键机构之一的作用。与此同时，将为更公平的选举过程和有效的国家治理创造条件。

我相信，引入混合选举制将增加公民的选举活动，增进他们参与国家全面现代化。»

四、扩大政党发展体系的机遇

建设新哈萨克斯坦的方针是基于确保公平和自由政治竞争的需要。

为此，我们必须为政党的制度和组织发展创造最有利的环境。

将大幅简化政党的登记注册手续。

注册门槛应降低四倍——从 20 000人降至5000 人。

地区代表处最低数量将减少三倍——从 600 人减少到 200 人。

组建政党所需的最低倡议团体数量将减少近三分之一，从 1,000 人减少到700 人。

同时，举行新政党成立大会的时间和组建政党分支机构周期也会增加。

在这个问题上的自由化将大大加强国家政治空间的发展进程。

将出现新的能够表达并有效地解决其选民的紧迫问题的政党。

五、选举进程的现代化

国际经验表明，不断更新选举组织制度，为举行公平透明的选举制定最佳方案。

除了信息和技术因素外，这几年来，新冠病毒大流行对这一过程产生了重大影响。

许多国家正在扩大替代投票形式，包括电子、提前、远程、多日投票。

因此，应借鉴最好的世界经验，并在必要时逐步引入。

在通信技术飞速发展的时代，候选人和政党在社交网络中的活动非常重要。但目前的立法并未规范社交网络中的宣传活动。尽管如此，在竞选期间宣传还是以这样或者那样的形式进行。

为填补这一漏洞，我建议合法地允许在社交网络中进行宣传，并修订相关法律法规。

也有必要对选举观察员的活动进行立法。该机构是透明选举不可分割的部分。

民主的历史首先是完善选举程序和监管其遵守的历史。

我认为选举观察员应该有明确的权利和的责任范围。

地区选举委员会在组织和进行选举方面也发挥着重要作用。随着去年乡村行政长官(乡长)直选选举的引入，全国的选举进程实际上已经成为永久性的。

有必要修改地区选举委员会的活动原则，使其基于专业基础。

为了消除重复投票以及在任何选区进行投票的可能性，需要考虑组建统一选民登记数据库的可行性。

并且为了防止个人对选举进程的影响，要求对选举基金的捐赠进行限制。

根据宪法和国际法，哈萨克斯坦的任何选举纯属国家的内政。但不能排除外部势力企图影响选举结果的潜在威胁。

鉴于这些因素，世界上各种混合威胁普遍增加，包括使用选举技术，应在立法层面采取有效措施，杜绝外国干预我国选举的任何可能性。

首先，这涉及确保竞选活动中所有参与者的最大财务透明度，无论他们是候选人、选举观察员还是媒体。

六、加强人权机构

宪法具有最高的法律效力，是国家整个法律体系的基础。但在某些情况下，很难明确回答某些立法行为或决定是否符合其规定。

在哈萨克斯坦，宪法委员会对各种法律规范进行解释。但是，公民被剥夺了直接联系同委员会进行解释的机会。

同时，世界上大多数国家都有宪法法院这样的机构，每个人都可以提出相关请求。在独立之初，哈萨克斯坦也存在着这样的机构。

专家一致认为，宪法法院的活动更有效地保障遵守《基本法》的规定。

鉴于这种情况，我提议设立宪法法院。总检察长和人权专员也应有权向宪法法院提出上诉。

我相信，这些倡议将是建设公正法治国家、制度性加强制衡制度、保障公民宪法权利的重要举措。

我特别关注保护公民的基本权利。

2020年，我国加入了《第二项公民权利和政治权利任择议定书》，其中规定废除死刑。去年，我签署了一项关于在人权领域采取进一步措施的法令，旨在实现这一领域的长期和全面发展。在全国社会信任委员会的参与下，还实施了其他一些进步举措。

然而，人权领域的问题需要不断完善。

我认为，为了最终巩固废除死刑的决定，有必要对宪法进行相应的修改。

在调查与酷刑有关的罪行时采用系统的方法很重要。

迄今为止，没有专门机构负责这一工作。这充满了一定的风险。

因此，我建议将这些职能分配给总检察院。

这种做法将确保调查的客观性和公正性，判断在执法领域恣肆处罚是否必要。

此外，应采取系统性措施降低社会暴力程度。

在这方面，有效打击家庭生活领域的犯罪行为发挥了重要作用。

今天，公民和公众人物频繁地呼吁加强对暴力侵害妇女和儿童行为的惩罚。

早些时候，我决定将此类罪行定为刑事犯罪。

我责成总检察院全面研究并解决这个问题。

总的来说，为了加强法治和系统地加强人权活动，我认为应通过关于检察院和人权专员的宪法法律。

没有各级真正独立、公开和专业的法院，法治至上就无法得到保障。

国家在该领域做了大量工作。

正在引入新的选拔人员的体系，法院程序的透明度正在不断提高。

最高司法委员发挥着关键作用，赋予总统设立法院的宪法权力，保障法官的独立性和不可侵犯。

至关重要的是，其活动必须完全透明并接受公众监督。

可以通过在线转播最高司法委员会的具体选拔程序和详细公布其结果来实现。

陪审团审判允许扩大公民对司法行政的参与。

在哈萨克斯坦，陪审员只能对特别严重的罪行作出裁决。我认为我们应该更进一步扩大陪审团审理的案件种类。

这将促进司法体系民主化，提高公众对它的信心。

七、提高媒体竞争力和加强民间社会机构的作用

当前时代任何进步的国家都必须拥有具有竞争力和自由的媒体。

国内媒体应该对哈萨克斯坦、地区和世界的进程拥有自己的看法。真正的信息安全以及国家的意识形态主权无外乎取决于此。

国家将特别注重打造开放的信息空间、被需求的、强大的媒体。

作为政府同人民进行有效沟通的桥梁，媒体可以而且应该提出紧迫的问题。但这必须基于极大的公民责任感，不能听从外界的命令，助长我们社会的两极分化，更不能收取影子报酬，参与政治宗族的秘密斗争。

记者应该真诚地担心自己的国家和公民。媒体被称为«第四权力»并非没有道理，这就是为什么记者应该谨慎管理自己对人们思想和心灵的影响。我向我们的媒体记者专门发出呼吁。

我相信，没有独立和负责任的媒体，进一步的民主变革是不可能的。

因此，需要根据国家利益、社会需求和媒体领域的发展趋势，对媒体法进行修改。

国家可持续和全面进步的另一个重要因素是社会组织的活动。

非政府部门总是提出重要的社会问题，并为全面解决这些问题做出贡献。

哈萨克斯坦今天面临的任务需要加强国家和非政府组织之间的合作，对公民社会机构进行系统性改革。

社会组织和活动家需要更广泛和更深入地参与改革的筹备和实施。为此，首先，必须保障对所有国家项目和战略文件进行公开讨论。

我们必须唤醒国家的公民积极性，并在国家和社会之间开展意识性和建设性的伙伴关系进程。

正是出于这个原因，我们正在中央和地方执行机构以及准公共部门发展社会委员会。

我一再批评他们的活动，但总的来说，他们具有巨大的制度潜力，需要充分发挥。

今年，在我的倡议下，他们计划彻底地更新人员构成和工作计划。

谚语说道：«缝在一起的皮大衣不会短。»

我们的祖先总是在公开场合讨论并做出关键性的决定。在乌利陶、奥尔达巴斯、库尔托比举行的大型集会证明了这一点。

我们必须重振伟大草原的这种民主传统，它为民族团结奠定了基础。

因此，我提议成立国家库鲁尔泰，代替成功完成自己使命的国家社会信任理事会。

新机构将在国家层面继续执行全国理事会的工作。

库鲁尔泰应形成统一的公共对话制度模式。它将加强政府与人民之间的协作。

所有现有社会委员会的活动都将系统化。

全国库鲁尔泰将包括所有地区的代表。此外，它还将包括一些议会代表、哈萨克斯坦民族和睦大会、公民联盟、社会委员会和组织、权威公众人物、商业、工业和农业代表以及其他公民.

因此，我们将拥有一个代表各种不同意见和观点的机构。为了讨论重要的问题和问题，库鲁尔泰成员将定期举行会议。

八、完善国家行政区划

由于哈萨克斯坦的议会组成和选举制度都将发生改变，国家的行政区划也将相应做出调整。

独立初期，国家的几个州合并在了一起。这有政治和经济原因。

今天，哈萨克斯坦正在进入一个新的发展阶段。社会经济和人口状况完全不同，我们面临其他问题和任务。

我们国家的进步直接取决于地区的繁荣。我在 2019 年的国情咨文中详细讨论了这个问题。«强大的地区—强大的国家»的原则没有改变。

在这方面，优化国家的行政区划非常重要。

此前，奇姆肯特是共和国级城市，南哈萨克斯坦州更名为突厥斯坦州，突厥斯坦市成为其行政中心。这些都是得到人民支持的正确决定。

在我的文章《独立高于一切》中，我写道，这种经验将继续下去，之后得到了许多来自公民的建议。

根据我的指示，所有这些都经过仔细研究。考虑到大家表达的意愿，今天我想提出一些新的倡议。

首先，我提议成立阿拜州，塞梅市是其行政中心。

我知道当地居民一直在提出这个问题。今天有许多未解决的问题，例如，过时的基础设施。曾经是阿拉什运动中心的塞梅市的状况也不称心如意。

我们必须恢复历史意义，我们需要重振这片土地，它为我们缔造许多伟大的人物。

在原杰兹卡兹甘州的区域重设乌勒套州，杰兹卡兹甘市将再次成为行政中心。

此举不仅具有经济意义，也具有精神和文化上的意义

乌勒套州位于哈萨克斯坦广袤土地的中心，在我们的历史上有着特殊的地位。在这里举行了盛大的会议，为人民做出了重大的决定。

乌勒套位于萨热阿尔卡的中心，具有巨大的旅游潜力。要合理利用其生产能力和物流运输能力。总之，我们会为该地区发展开辟道路。

在阿拉木图州存在很多问题。

该州的居民主要居住在阿拉木图的郊区。同时，首府塔尔迪库尔干并不容易解决乌兹纳加什或者塔尔加的问题。此外，人们必须长途跋涉才能到达州的首府。

鉴于这些和其他情况，我建议将该州的区域拆分为两个州级单位，即杰特苏州和阿拉木图州。其中阿拉木图州的首府则应该是卡普恰盖市，杰特苏州的首府为塔尔迪库尔干市市。

重新划分行政区划为本地区的发展注入强大动力。

总的来说，许多人关注设立新州的问题。在失去州地位的地区，人口减少，生活质量恶化。是时候改善这种情况了。

行政区划的调整将有助于优化公共行政流程，使民众更容易往返区域中心，并可以加强对国内移民的管理。

新行政区域的名称命名——阿拜州、乌勒套州、杰特苏州也有其深意。

我们将继续加强我们的民族认同，还原历史名称，重振伟大人物的名称。

卡普恰盖市与我国历史上著名的领导人迪恩穆罕默德•库纳耶夫有着紧密的关联。如果人民认为应该以库纳耶夫的名字命名这座城市，那我会对这个意见表示支持。

我说这一切都是基于公民的建议和意见。如果当地居民支持这些举措，那么在不久的将来应该付诸实施。

我责成政府仔细研究行政区划问题，并提出实施这些举措的方案。这不是一件容易的事，需要仔细考虑所有细节。

按照上述建议采取措施根据地区人员数量减少州长和共和国级城市市长办公室人员。

在任何情况下，副州长不应超过三名，在特殊情况下—四名。

这个问题应该由总统府监管。

九、地方自治分权

如果不进一步深化分权进程，就不可能成功实现政治现代化和公民社会的发展。我们将继续将实权从中心转移到地区。

首先，要有效划分国家和地方自治机构的职能。

必须认识到，强有力的地方自治制度是公民直接参与改善本地区生活质量的基础。

毫无疑问，哈萨克斯坦人早就准备好为他们的城市、地区和村庄负责。不应该低估他们，害怕给他们权利。

在政治现代化的框架下，马斯利哈特应该成为地区自治的关键要素。

今天，马斯利哈特具有双重性质，同时是地方国家管理和地方自治的机构。因此，有必要明确定义马斯利哈特的权力。

要从根本上改革地区资金体系。

目前，农村地区完全取决于上级州长只能获得剩余的资金。

考虑到引入了州长选举，按照国际先进做法引入地方自治机构直接融资机制。

还需要显著扩大其财产基础。拥有大量资源，他们将能够真正影响局势并承担责任。否则，只是模仿，不是自治。

关于这个问题的所有必要准备工作必须在今年年中完成。

另一个重要步骤将是简化地方政自治机构的采购程序，消除官僚主义和形式主义。

我责成政府与总统府共同详细制定执行这些指示的机制，并在制定«地方自治»法时考虑到这些机制。

此外，需要解决哈萨克斯坦批准欧洲地方自治宪章的问题，这是该领域的基本国际文件。

所有这些措施都促进助于真正权威和负责任的地方领导人的出现，他们能够动员大家有效解决人们关心的问题。

地方自治制度的真正巩固，将为地区发展、降低对上级的依附、深入推进民主改革提供新机遇。

十、反危机措施

哈萨克斯坦在现代历史上面临着前所未有的金融和经济困难，与地缘政治局势急剧恶化有关。

严厉的制裁对抗不仅对个别国家，而且对整个全球经济都造成了严重损失。

情况正在迅速变化，几乎每小时都在变化。世界市场的不确定性和动荡正在加剧，生产和贸易链正在崩溃。

但仍然没有理由恐慌。国家拥有克服危机所必需的资源与手段。

政府应该紧急实施系统性的反危机措施。

首先，要确保本国货币的稳定性。这是我们经济安全的关键因素。

世界上最近发生的事件给坚戈带来了强大的压力。货币市场的不稳定与恐慌、资本外流和«灰色跨境现金流动»有关。

因此，在金融领域，有必要限制外国买家的活动而导致的投机需求的增加。

前天，我签署了一项限制外汇出口的特别法令。

大型机构参与者应仅履行合同义务购买外币，以确保其供应。

解决国家参股企业增加出口创汇问题。私人地下用户也将确保出售他们的外汇收入。

作为履行合同义务的一部分，二级银行必须控制和监控客户购买外汇的情况。

需要严格监管银行遵守这一要求。

在任何情况下，市场投机都不应导致外汇储备蒙受损失。

政府、央行、金融市场发展和监管机构需要采取果断措施。需要独特的解决方案。

在当前极其不稳定的国际形势下，保障国家粮食安全至关重要。

乌克兰事件导致食品价格急剧上涨。很快将打破所有绝对记录。

在这种背景下，粮食的种植尤其重要。然而，据我所知，许多农民还没有开始。

政府和地方政府需要将这项工作进行特殊管控。有必要以可接受的价格为农民提供必要数量的燃料和润滑油。

应该仔细检查农业机械、种子和化肥的库存储备。

我们不能忘记，一些地区的低降雨量会对作物产量产生负面影响并导致饲料短缺。

总的来说，有必要与农业界共同研究国家对农工综合体的支持方式。

为防止粮食出现短缺和价格失控上涨，需要研究国家稳定基金以期货价格采购农产品的问题。

在急剧变化的环境中，国家机关必须迅速应对形势，协调性地采取行动。

缓慢的决策作风、官僚形式主义在这里是不可接受的。

现在我们需要充分动员起来。必须根据企业和公民的实际需求，在最多三天内，最好在一天内迅速做出决定。

政府直属反危机措施应急部应同时作为一个情况中心，实时分析信息，并制定具体的应急措施。

在制度层面，要铲除严重阻碍国家发展的过度官僚化。它的规模如此之大，以至于许多国家机构都将其视为存在的本质。

在不久的将来，我将签署一项关于国家机关活动去官僚化的法令。它将成为彻底审查国家机构内部程序、优化规则制定和预算流程的开端。

此外，考虑到政治现代化战略，有必要迅速的在经济和公共管理领域全面推进一系列系统性的改革措施。

政治和经济领域的改革相互结合，才能筑牢成功建设新哈萨克斯坦的基石。

我们的国家将因此不断前进，公民的生活水平也将不断提升。

亲爱的同胞们！

我今天提出的倡议是大规模的。将从本质上改变国家的政治体系和行政区划。

将需要修改30多条宪法来实施这些倡议。此外，到今年年底将需要通过20 多项法律。

立法工作是一个复杂而漫长的过程，必须非常负责任地进行。

我们必须考虑到所有内部和外部挑战。

独立时期我们成功克服了所有困难，取得了巨大的成功。

国家根本转型的开始恰逢世界危机爆发。

当前的国际形势对哈萨克斯坦的影响是显而易见的。

然而，无论多么艰难，我们都将坚定不移地坚持自己的政策。

吸取了过去的教训，我们满怀信心地走向未来。

在这条道路上，我们首先需要团结、冷静的头脑和耐心、智慧和毅力。

我们必须仔细权衡每一个决定，认真对待每一件事情。

一个拥有高度爱国精神的国家将实现其所有目标。

我们的使命是建设新哈萨克斯坦。

这意味着什么呢？

新哈萨克斯坦是我们主权国家未来的形象。

一个不相信未来的民族，将无法建立一个强大的国家。历史上有很多这样的例子。

我们意志坚定，对哈萨克斯坦光明的未来充满信心。

我们将确保每个公民的宪法权利得到尊重。

我们将形成国家与社会相互尊重、相互信任的新政治文化。

重要的决定将在公民的参与下公开做出，因为国家会倾听每个人的声音。

我们将永远高度赞赏认真负责的工作、进步的知识和先进的经验。

我希望看到新哈萨克斯坦是这样的一个国家。

为了实现我们的目标，只是国家机关的更新或人事变动是不够的。每个人都必须从自己开始改变。我们需要重新构建个人和社会价值体系。

这是一个艰难的过程，需要数年时间。高度责任感、彼此之间的相互信任和关注、对国家的爱将在这件事上帮助我们。

我们需要明白，外人不会为我们做任何事。一切都需要我们自己动手完成。

让我们一起建设新哈萨克斯坦。

我相信，依靠人民的支持，我们将团结一致实现目标。

* * *

今天，世界上爆发了破坏性的地缘政治风暴。

因此，我们要坚决维护国家主权和领土完整、保障人民根本利益的战略方向。这是最重要的任务。

主权独立自主是哈萨克斯坦最宝贵的财富。我们必须保持我们的独立性，增进国民认同，并专注于国家的转型。这是我们对子孙后代的神圣职责。

现在不是设置政治路障、随意组织集会、坚持可疑决定、提出强制性要求、抨击履行职责的警察的时候。所有这一切都在国际社会的眼中使我们的人民名誉扫地。«悲惨一月»事件已经对我国的声誉造成了严重损害——这是不得不承认的。

混乱的政治改革可能导致国家的衰退，对其主权和完整造成严重后果。

在古代和近代世界历史上都有很多这样的例子，当个别国家失去了很大一部分领土，就会陷入混乱和无政府状态的深渊。

建设新哈萨克斯坦的方针旨在改变国家发展的模式。我们仔细考虑每一步并坚定地朝着既定道路砥砺前行。

在新哈萨克斯坦，我们必须始终遵循«不同意见，统一民族»的原则。

高水平的对话和协商文化将成为加强我国公民团结的主要因素之一。

我们将坚决反对愚昧和古板，反对激进和依赖，反对消费和腐败。

我们需要克服相互疏远，在变化的现实中恢复对社会的信心。

我们将依赖于人们的精力、天赋和勤奋。

我们将为每个公民的自我实现创造最有利的条件。

只有这样，我们才能倍增我们人民的创造潜力。

只有这样，我们才能创造我们自己的改革时代，在生活的各个领域创造一个新的现实。

我相信，我们将共同克服任何挑战，让我们的哈萨克斯坦更加强大。

* * *

我希望我国人民在当下就能享有幸福的生活，而不是在未来。

最重要的就是国家的主权独立。

在这个不稳定世界里，只有我们自己需要哈萨克斯坦。

对我来说，没有什么比国家的福祉更重要的了。我最关注人民的未来

不管人们如何评价我的工作，我最重要的职责是保护我们国家的主权独立。

我已准备好承担全部责任。

我的神圣职责是忠实于我祖先的遗训。

新哈萨克斯坦是当代人对未来的证明。

让我们一起建设新哈萨克斯坦！

愿我们神圣的祖国繁荣昌盛！