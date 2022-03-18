虽有反弹 多个国家仍开始放宽新冠防疫措施

哈通社/努尔苏丹/3月18日 -- 虽然当前全球新冠疫情形势在多地都有一定程度的回弹现象，但许多国家仍在逐步放宽防疫限制措施。

韩国中央灾难安全对策本部宣布，下星期一（21日）起，私人聚会人数限制将从六人，放宽到八人。餐厅、咖啡座等12类公众聚集场所禁止在晚上11点过后营业的规定不变。当局表示，冠病变异毒株奥密克戎大流行，导致医疗系统承受巨大压力，加上难以准确预测疫情高峰等因素，大幅放宽防疫措施可能引发担忧。

德国的冠病单日病例写新高，但当局仍宣布解除大部分防疫措施。德国总理朔尔茨同16个邦的领袖开会后表示，一天内新增将近30万起病例不是个好消息，但由于加护病房没有过度负荷，当局可放宽防疫限制。当局宣布，后天(20日)起，学校、超级市场等室内场所将取消戴口罩的规定，但医疗诊所和看护中心仍强制戴口罩。各邦政府如果发现感染和住院热点，也有权自行设定防疫规定。此外，德国国会已经开始辩论是否强制人们接种疫苗，预计需要几个星期才进行投票表决。

意大利政府计划逐步放松防疫措施，并在这个月底，全国紧急状态令结束后，解散向政府提供应对冠病危机建议的专家小组。从5月1日起，当地民众进入餐馆、健身房或搭乘公共交通时，无需出示冠病健康证书、接种疫苗或染疫康复的证明。此外，从下个月1日起，当局也不再要求年龄在50岁以上的人必须接种疫苗，才能进入工作场所。不过，当局表示，如有需要，会重新颁布防疫措施。