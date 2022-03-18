参议院批准有关防范双重国籍的法案

哈通社/努尔苏丹/3月18日 – 哈萨克斯坦参议院（议会上院）全体会议审议通过了《关于批准个人数据交换领域行政事务司法协助协议》法案。

该协议于 2020 年 12 月在独联体国家元首理事会会议上签署。

由独联体成员国政府机构之间共同签署的这份协议，旨在定义信息交换的法律基础。

在参议院会议上对批准案进行介绍的哈萨克斯坦内务部第一副部长马拉特•霍扎耶夫表示，协议的获批将有助于独联体国家行政机构之间确认公民的国籍、签证、移民以及是否遭到刑事或行政起诉等一系列信息，特别是在防止出现双国籍情况方面将提供有效的帮助。

与此同时，在这份协议的框架下，独联体某一成员国公民，在独联体另一国内生活工作时，若遭遇本国身份证件丢失的情况，可以方便的在当地获得个人信息的核实。此外，在提供法律援助时，可能会使用有关因行政或刑事犯罪而起诉个人的信息。相关机构通过申请，可在两个月内获得这些信息。

第一副部长还指出，协议明确规定了公民信息的保密性要求，并且对何种情况下对信息交换会受到限制也做出了明确的规范。

该文件的批准将提高独联体国家主管当局之间合作的有效性。

【编译：木合塔尔·木拉提】