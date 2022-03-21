日本将试验用福岛一核处理水饲养比目鱼

哈通社/东京/3月21日 —— 据共同社报道，作为福岛第一核电站处理水排放入海的安全性确认和舆论对策，东京电力公司将从9月前后起试验用处理水饲养比目鱼和鲍鱼。作为准备工作，3月起开始用第一核电站周边的海水进行饲养练习。

当地有意见称“比起专业的语言和数字，更希望通过养鱼来证明没有影响”。东电选择了能在福岛县近海捕获并容易饲养的鱼和贝。

首先，3月17日开始在核电站用地内的水槽里，饲养约100条体长25厘米左右的比目鱼。据悉，所用海水的放射性物质氚的活度为每升0.1～1贝克勒尔左右。

从习惯饲养的9月前后开始，使用海水稀释处理水，使氚活度与排放时的标准值（每升1500贝克勒尔）相当，饲养约600条比目鱼和约600个鲍鱼。将与使用普通海水饲养的比较成长状况，调查鱼和贝体内的氚活度等。

东电还计划在处理水排海开始后，使用第一核电站周边采集的海水进行饲养。据称，饲养状况的影像将在网上即时发布，鱼和贝的分析结果也会定期公开，以提高透明度。

第一核电站产生的核污水通过“多核素去除设备”（ALPS）去除氚以外的大部分放射性物质，之后作为处理水保管在储罐中。东电计划从2023年春季前后将氚稀释至不到标准值，然后排放入海。