韩日增死亡病例创新高 紧急批准使用默克新冠口服药

哈通社/努尔苏丹/3月24日-- 据韩联社消息，在过去的23日至24日零时，韩国单日新增死亡病例为470例，达到自疫情暴发以来的最高水平。同时，美国默克公司研发的新冠口服药«Lagevrio»胶囊在韩国获得紧急使用授权，将自本月26日起首批供应两万人份。

据韩国中央防疫对策本部24日通报，截至当天0时，韩国较前一日新增新冠确诊病例395598例，累计确诊10822836例。单日新增死亡病例为470例，达到自疫情暴发以来的最高水平。

韩国食品医药品安全处当地时间23日表示，决定批准由美国默克公司研发、韩国MSD进口的新冠口服药«Lagevrio»胶囊的紧急使用授权。这是继去年12月的辉瑞«Paxlovid»之后，第二款获准在韩国使用的新冠口服药。

对于无法使用注射型治疗药物、患有重度肝功能障碍等不能服用«Paxlovid»的患者，将使用«Lagevrio»胶囊进行治疗。«Lagevrio»胶囊是核糖核酸(RNA)类似物，可在新冠病毒复制过程中进入病毒，引导其自行消亡。该胶囊须服用五天，患者应在被确诊并出现症状后的五天内尽快用药。

韩国政府计划首批引进两万人份药物，预计将于24日完成通关程序，26日起将投入治疗一线。