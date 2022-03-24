恶劣天气持续袭击美国导致至少两人死亡

哈通社/努尔苏丹/3月24日 —— 据新华社报道，美国中南部和南部地区近日持续遭遇龙卷风等恶劣天气，截至23日已有至少两人死亡、数十人受伤，大量建筑物受损。

美国南部路易斯安那州最大城市新奥尔良及其毗邻的圣伯纳德县等地22日晚遭遇龙卷风袭击。社交媒体上的图片和视频显示，受灾地区许多建筑屋顶被风刮走，汽车被掀翻，树木被连根拔起。圣伯纳德县警察局长波尔曼23日在记者会上说，龙卷风在该县造成至少一人死亡、多人受伤。

路易斯安那州政府已派出约300名国民警卫队员前往受灾地区。

南部密西西比州紧急救援部门23日在社交媒体上说，龙卷风等恶劣天气22日夜间袭击该州12个县，导致多处房屋受损，至少两人受伤。

龙卷风等恶劣天气21日袭击美国中南部得克萨斯州和俄克拉何马州部分地区，造成至少一人死亡、数十人受伤，多个城镇房屋受损，树木倒伏。得州州长阿博特22日宣布该州16个县为灾区。

美国电力跟踪网站数据显示，截至美国中部时间23日10时15分，路易斯安那州和密西西比州约有1.4万用户断电，得克萨斯州有超过1.9万用户断电。

美国气象部门预测，龙卷风等恶劣天气23日向五大湖南部地区移动，可能对局部地区造成破坏性威胁。