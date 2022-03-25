联合国秘书长呼吁为全球性危机寻找全球性的解决方案

哈通社/努尔苏丹/3月25日--据海外网报道，联合国秘书长古特雷斯23日表示，世界目前正陷入一场全球性危机，无论是发达国家还是发展中国家，都应为共同寻找全球性的解决方案贡献力量。

古特雷斯当天在«全球粮食、能源和金融危机应对小组指导委员会»第一次会议上指出，许多发展中国家正在努力从新冠疫情中实现经济和社会复苏，但它们普遍都面临创纪录的通胀、利率飙升以及高企的债务负担等压力。另一方面，发达国家也在面对自身不断出现的各种问题。

古特雷斯说，虽然这个世界不缺乏粮食、能源和资金，但严重的不平衡、分配和物流堵塞意味着供应链中断，«我们必须采取共同的协调行动，才有可能战胜这场危机»。

他认为，要努力消除各种瓶颈性问题，防止粮食和能源的囤积和投机，同时要改革金融框架，«让需要资金购买必需品的国家能够获得这些资金»。由于各种危机都是紧密相连的，«零敲碎打»的方法无法解决相关问题，反而会使情况变得更糟。«这就是为什么我们需要共同制定策略，以使利益相关者围绕解决方案进行协调，以一致性为核心，并通过数字化工具解决相关问题。»

针对当前危机的紧迫性，古特雷斯呼吁国际社会加速行动。要加强各种数据分析，加强伙伴关系，建立从会员国和联合国系统到国际金融机构、区域组织、国家集团、地方政府、私营部门、民间社会、学术界等的伙伴关系。