哈萨克斯坦已完成废除死刑有关的所有法律程序

哈通社/纽约/3月25日 – 哈萨克斯坦常驻联合国代表玛赫詹•伊利亚索夫向联合国档案处正式交付了哈国关于批准旨在废除死刑的《公民权利和政治权利国际公约》第二任择议定书的所有法律文件。

哈萨克斯坦外交部消息指出，这一步骤是哈国在保护人权和履行自身在人权领域国际义务的承诺的明证。

哈萨克斯坦是联合国193个成员国当中，正式加入《公民权利和政治权利国际公约》第二任择议定书的第90个国家。

2020年9月23日，哈萨克斯坦代表在纽约正式签署了这一文件。随后，哈国总统托卡耶夫在2021年1月2日签署批准了该文件的批准案。

根据《公民权利和政治权利国际公约》第二任择议定书的相关条款，哈萨克斯坦对刑法等国内法律进行了补充和修订，相关的修正案《就废除死刑问题对哈萨克斯坦部分法律条款进行补充修改》法案也于2021年12月29日得到总统签署批准。

随着这些批准案的获批，哈萨克斯坦完成了对死刑的全面废除。

在此之前，根据哈萨克斯坦总统签署的总统令，哈国于2003年12月开始宣布对刑法中的死刑条款实施冻结。在这一冻结令颁布之前，哈萨克斯坦全国范围内共执行了536例死刑判决。

值得一提的是，在2022年3月16日哈国总统托卡耶夫发表的国情咨文《新哈萨克斯坦：革新和现代化之路》当中指出，为了最终巩固废除死刑的决定，有必要对宪法进行相应的修改。

【编译：木合塔尔·木拉提】