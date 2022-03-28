外交部长访问卡塔尔 讨论加深两国贸易合作

哈通社/多哈/3月28日 – 哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆赫塔尔·特列吾别尔德26日访问卡塔尔，并出席第20届多哈国际论坛。

访问框架下，外长与卡塔尔国家机关和大型企业的负责人举行了一系列会晤。

在同卡塔尔商业和工业大臣、哈萨克斯坦-卡塔尔高级别委员会联合主席谢赫穆罕默德·本·哈马德·阿勒萨尼举行会晤期间，双方就两国经贸关系的发展和进一步增加双边贸易规模的重要性进行了讨论。

双方均强调，两国政府间联合委员会将在增加双边贸易方面发挥重要作用。哈卡政府间联合委员会第六次会议预计将于今年在多哈举行。

哈萨克斯坦外长表示，卡塔尔是哈萨克斯坦在阿拉伯世界的重要政治和经济伙伴。

«我们国家之间在最高政治层面进行了公开和信任的对话。我们相信，我们的共同努力将把我们的合作提升到一个新的发展水平。»穆赫塔尔·特列吾别尔德说。

双方还就在卡塔尔埃米尔塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼对哈萨克斯坦进行国事访问的框架下，组织举办哈萨克斯坦-卡塔尔投资论坛和阿斯塔纳金融日（Astana Financial Days）框架下组织卡塔尔日等联合事项进行了讨论。

在此次对卡塔尔进行的访问期间，哈萨克斯坦外交部长木合塔尔·特列吾别尔德还会见了Qatar Investment Authority、Faisal Holding、Power International Holding、卡塔尔贸易协会等一系列该国大型企业和组织的高层。

【编译：木合塔尔·木拉提】