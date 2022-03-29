哈萨克斯坦结束乌克兰撤侨行动

哈通社/努尔苏丹/3月29日 —— 据哈萨克斯坦驻乌克兰大使馆消息，从乌克兰境内撤离哈萨克斯坦公民行动已全部结束。

消息称，在外交部驻外机构的努力下， 截至3月28日， 共有743名在乌克兰的哈萨克斯坦公民乘坐撤侨专机回国，另有900名哈萨克斯坦公民从乌克兰撤离至周边国家。

哈萨克斯坦于2月25日正式启动了自乌克兰撤侨进程，先后共派出7架飞机（前6架民航客机均由阿斯塔纳航空公司提供），从波兰南部城市卡托维兹机场接回自乌克兰撤至当地的哈萨克斯坦公民。

首架哈国撤侨专机于2月28日晚抵达阿拉木图市，首批撤回了175名哈萨克斯坦公民；

第二架撤侨专机上搭载了124名哈萨克斯坦公民，于3月1日飞抵首都；

第三架撤侨专机则于3月4日抵达首都，机上包括133名哈萨克斯坦公民和2名吉尔吉斯公民；

第四架撤侨专机于3月10日抵达首都努尔苏丹市，飞机上共载有155名乘客；

第五架撤侨专机于3月15日返回哈萨克斯坦，机上共搭载了89名哈萨克斯坦侨民；

第六架撤侨航班于3月16日在阿拉木图市机场降落，飞机共搭载了14名自乌克兰境内撤离的哈萨克斯坦侨民；

第七架撤侨航班载有53名乘客，于3月28日晚抵达阿拉木图市，该航班为哈萨克斯坦紧急情况部货运飞机，此前将第二批哈萨克斯坦政府援助乌克兰的17.5吨人道主义援助物资运输至波兰卡托维兹，并换为车辆运输送至乌克兰。

此次撤侨进程产生的费用由政府预算予以提供，除人员以外，在乌哈国侨民的个人随身财产和宠物等也都完好的撤回了国内。

根据外交部提供的信息显示，撤侨进程期间，一部分哈国公民在离开乌克兰边境后，选择了留在周边国家（波兰、摩尔多瓦、罗马尼亚、匈牙利和斯洛伐克）。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对此次自乌克兰撤侨工作的组织和实施过程予以了高度肯定。3月17日，总统向13名参与本次撤侨行动的外交工作人员颁发了二级«雪豹（Barys）»勋章、二级«勇气（Aıbyn）»勋章、«尊敬（Qurmet）»勋章、«杰出贡献（Eren eńbegi úshin）»勋章，以及«沙帕哈特（Shapagat）»等国家勋章，以表彰他们对积极组织及参与自乌克兰境内撤离哈萨克斯坦侨民行动的贡献。

【编译：小穆】



