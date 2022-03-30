阿斯塔纳国际交易所与卡塔尔证券交易所签署合作备忘录

哈通社/努尔苏丹/3月30日 -- 据阿斯塔纳国际金融中心消息，阿斯塔纳国际交易所(AIX)日前与卡塔尔证券交易所(QSE)签署合作备忘录，双方就在互利领域开展合作达成一致。根据该协议，双方将在各自的法律及技术框架、联合研究、教育计划等领域进行有关市场运作的信息及知识交流。

AIX首席执行官雷纳特·贝克图洛夫表示：«哈萨克斯坦愿与卡塔尔的同行建立双边关系。我们期待为此次合作贡献力量，共同助力资本市场发展。本次合作不仅开创了AIX与QSE之间多元化发展和知识驱动型合作的新篇章，还为哈萨克斯坦和卡塔尔的投资者提供了跨境投资的新机遇。»

QSE首席执行官塔米姆·卡瓦里指出：«该协议进一步深化了我们与哈萨克斯坦及AIX的长期关系。我们期待此次合作能够为我们两国市场的发展带来更多机遇。我们的目标是，并将永远是 - 保持资本市场的完整性，并为国内外投资者提供适用的产品和服务。双边合作关系将促进实现这一目标。»

该协议的签署为新兴经济体之间的合作，特别是在资本市场领域的合作奠定了坚实的基础。QSE是世界上伊斯兰债券(Sukuk)的交易中心之一，AIX将通过分享有关其商业活动的资讯和专业知识，加强AIX在发展和促进伊斯兰金融方面的参与度。

首只伊斯兰债券由卡塔尔国际伊斯兰银行(QIIB)于2020年3月在AIX平台进行挂牌上市。