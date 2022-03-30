哈萨克斯坦大使会见亚美尼亚总统

哈通社/努尔苏丹/3月30日--据外交部消息，哈萨克斯坦驻亚美尼亚大使波拉特·伊曼巴耶夫日前会见该国总统瓦格恩·哈恰图良。

会谈期间，哈萨克斯坦大使向亚美尼亚总统介绍了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫近期发表的《新哈萨克斯坦：革新和现代化之路》主题国情咨文的基本原则。

亚美尼亚总统对哈萨克斯坦总统关于创建 “ 新哈萨克斯坦”的倡议给予了高度评价。他表示，实施拟议中的转型改革将使国家在面临现代全球挑战的情况下提升到一个新的发展水平。

对哈萨克斯坦领导人的政策表示支持的瓦格恩·哈恰图良指出，哈萨克斯坦建设经济强大的社会国家经验对亚美尼亚很重要。

双方还讨论了哈萨克斯坦-亚美尼亚在政治、贸易、经济、文化和人道主义领域合作的发展，以及2022年的国际活动日程安排和高级及最高级别双边会议议程。

此外，双方谈到了两国双边贸易的积极动态。根据2021年的结果，双边贸易额增长30%。在这方面，与会者强调指出了继续共同努力发展商业联系和实施联合经济项目的重要性。

亚美尼亚总统表示，有意进一步加强与哈萨克斯坦之间的互利关系。

【编译：阿依波塔】