哈萨克斯坦中小学校是否会减少假期时长？

哈通社/努尔苏丹/3月30日 – 针对近期社会舆论关于延长学校教学时长，即一学年教学时长从34周延长到38周的建议，哈萨克斯坦教育和科学部部长阿斯哈特•阿伊马汗别托夫表示，这一建议即有人支持也有人反对。

«我们理解人们为何反对这一建议的论点。讨论这个问题需要从科学的角度出发，而不是单纯的从一个部门、机构、教师或者家长的角度去看待。换句话说，我们要论证这个建议对孩子们有多大的益处。»阿斯哈特·阿伊马汗别托夫说。

据其介绍，目前教育部正在讨论缩短中小学校假期时长的议题。为确保相关工作的科学性，讨论参与者中包括了教育领域的专家学者以及心理学家等。

教育部部长强调，讨论结果将会第一时间予以公开，完全保障公众的知情权，任何决定都不会是«关在办公室里»做出的。

此前，哈萨克斯坦著名商业家、知名私人学校Binom董事会成员阿依登·垃赫穆巴耶夫提出，应该将中小学校每学年的教育时长从当前的34周延长至38周。

他认为，中国和韩国学校的一学年教育时长有42周，新加坡为39周，而哈萨克斯坦只有34周。相对而言，韩国学生一年的假期时长为70天，而哈萨克斯坦学生则每年拥有长达120天的假期。垃赫穆巴耶夫指出，这导致哈国学生几乎浪费了1~1.5个月的宝贵学习时间。

【编译：木合塔尔·木拉提】