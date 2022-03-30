中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    14:20, 30 三月 2022 | GMT +6

    哈萨克斯坦中小学校是否会减少假期时长？

    None
    None
    哈通社/努尔苏丹/3月30日 – 针对近期社会舆论关于延长学校教学时长，即一学年教学时长从34周延长到38周的建议，哈萨克斯坦教育和科学部部长阿斯哈特•阿伊马汗别托夫表示，这一建议即有人支持也有人反对。

    «我们理解人们为何反对这一建议的论点。讨论这个问题需要从科学的角度出发，而不是单纯的从一个部门、机构、教师或者家长的角度去看待。换句话说，我们要论证这个建议对孩子们有多大的益处。»阿斯哈特·阿伊马汗别托夫说。

    据其介绍，目前教育部正在讨论缩短中小学校假期时长的议题。为确保相关工作的科学性，讨论参与者中包括了教育领域的专家学者以及心理学家等。

    教育部部长强调，讨论结果将会第一时间予以公开，完全保障公众的知情权，任何决定都不会是«关在办公室里»做出的。

    此前，哈萨克斯坦著名商业家、知名私人学校Binom董事会成员阿依登·垃赫穆巴耶夫提出，应该将中小学校每学年的教育时长从当前的34周延长至38周。

    他认为，中国和韩国学校的一学年教育时长有42周，新加坡为39周，而哈萨克斯坦只有34周。相对而言，韩国学生一年的假期时长为70天，而哈萨克斯坦学生则每年拥有长达120天的假期。垃赫穆巴耶夫指出，这导致哈国学生几乎浪费了1~1.5个月的宝贵学习时间。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    教育 教育部 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!