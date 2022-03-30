劳动部提高青年参与实习项目的薪资标准

哈通社/努尔苏丹/3月30日 – 哈萨克斯坦劳动和社会保障部部长叶尔詹·比尔詹诺夫30日在新闻发布会上介绍了为提高国民收入而在近期实施的一系列措施。

部长表示，为妥善落实托卡耶夫总统有关提升国民收入的相关任务安排，劳动和社会保障局实施了以下措施：

第一.延长«青年实习»和«首个工作岗位»项目的参与时长，并增加参与者的薪资，同时为促进商业创新将会把项目奖学金提高至400倍按月计算指数；

第二.制定和实施关于提高国民收入的计划；

第三.每年确保每10万人口地区至少新增100个工作岗位。

考虑到人口的增长，至2025年私营部门将创造超过78万个工作岗位。

部长指出，哈国从2020年和2021年开始分阶段提高了教师、医护人员和社会工作者的薪资标准。预计到2023年相关领域从业者的收入将增加2倍。

此外，从2022年1月1日起，哈国将最低生活保障标准从42500坚戈提升至6万坚戈。这一措施使至少165万人的收入得以增加。

今年二月，劳动部已经将«青年实习»项目的参与时长从6个月增加至12个月，参与者薪资提升20%；将«首个工作岗位»项目的参与时长从12个月增至18个月，参与者薪资提升50%。

【编译：木合塔尔·木拉提】