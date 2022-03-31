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    13:20, 31 三月 2022 | GMT +6

    哈萨克斯坦将使用电子镣铐监督缓刑人员

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    哈通社/努尔苏丹/3月31日 – 据哈萨克斯坦内务部消息，内务部监狱系统委员会为加强对缓刑人员的监督管理，拟大幅增加电子镣铐的使用。

    委员会强调指出，电子镣铐在西欧和美国等发达国家，以及独联体许多国家都有使用，各国在实践中总结形成了许多值得借鉴的国际经验。使用电子镣铐来对需要限制活动的人员进行监督管理的方式，将有望在将来成为拘留制度的主要替代方案。

    消息称，目前委员会已向技术提供方新增订购了2500套电子镣铐设备。这些设备将主要发往东哈州、卡拉干达州、库斯塔奈州等人口较多的地区的司法机关，用于试点使用。每套设备的价格约为1万坚戈，包括后续的技术支援。

    电子镣铐经过特殊设计，配有防过敏系带，尽可能贴合人体皮肤并确保不会引起外部刺激。设备本身具有防水和方拆卸功能，可通过GSM / GPRS 通道传输无线电信号，可以实时对被监控人员活动位置进行监督。

    电子镣铐将被用于监控以下人员：经常性触犯缓刑条例者和积累多次警告的人员，以及曾经因对未成年人犯下性犯罪行为被审判过的人员。

    被要求佩戴电子镣铐的人员，其部分个人权利将会依法受到限制。例如，被监控人员无权在未书面通知缓刑监督机构的情况下更改居住地址，也不能在不通知监管机构的前提下自由活动等。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    法律 哈萨克斯坦 政府 内务部 黄金储备
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