世卫组织：全球三分之一人口仍未接种新冠疫苗

哈通社/日内瓦/3月31日 —— 据联合国新闻处消息，世界卫生组织总干事谭德塞周三表示，世界三分之一的人口尚未接种一剂新冠疫苗，其中包括83%的非洲人口，这个数字令人震惊。

谭德塞说：“这对我来说是不可接受的，对任何人来说也不应该接受。如果世界上的富人都在享受高疫苗覆盖率带来的好处，为什么世界上的穷人就不能享受？有些人的生命比其他人更有价值吗？”

截至目前，全球4.83亿人已经感染了新冠病毒，这一疾病夺走了600多万人的生命。为了应对未来的威胁，世卫组织正在启动一项新战略，以扩大对具有 “流行病和大流行潜力”的致命病原体的基因组测序。

谭德塞还公布了更新后的《新冠病毒战略防范和应对计划》。

疫情走向

他说：“这是我们针对新冠病毒的第三个战略计划，可能也应该是我们的最后一个。”

谭德塞为今年疫情可能的演变列出了三种情况。

他表示，最有可能的情况是，病毒继续变异，但随着接种疫苗和感染获得的免疫力增强，它引起的疾病的严重程度会逐渐降低。

在免疫力降低时，感染病例和死亡病例可能会出现周期性的激增，这可能需要对脆弱人群进行定期的强化接种。在最好的情况下，我们可能会看到不那么严重的变异出现，而不需要加强针或新配方的疫苗。

但谭德塞也警告说，在最糟糕的情况下，一种毒性更强、传播性更高的变种可能迟早会出现。面对这种新的威胁，人们对重症和死亡的保护，即先前接种疫苗或感染所获得的保护力“将迅速减弱”。

他说，解决这种情况需要大幅改变目前的疫苗，并确保它们送达最容易感染严重疾病的人手中。

谭德塞列出了各国政府需要关注和投资的五个战略领域：

-监测、实验室和公共卫生情报。

-疫苗接种、公共卫生和社会措施以及社区参与。

-针对新冠病毒的临床护理，以及有弹性的卫生系统。

-研究和开发，以及公平获得工具和用品。

-最后要协调应对从紧急模式过渡到长期呼吸道疾病管理的措施。

谭德塞说：“我们拥有控制疫情所需的所有工具：我们可以通过佩戴口罩、保持社交距离、手部卫生和通风来防止传播；我们可以通过确保每个人都能获得检测、治疗和疫苗来拯救生命。”

他提醒说，疫苗的公平接种仍然是世界上最强大的拯救生命的工具。努力为每个国家70%的人口接种疫苗对于控制疫情仍然至关重要，必须优先考虑卫生工作者、老年人和其他高危群体。

危机热点

谭德塞同时表示，阿富汗今年将有2400多万人需要人道主义援助，他们面临流离失所、干旱、粮食不安全和营养不良、新冠疫情以及许多其他健康挑战。

他补充说，妇女和女孩面临的风险尤其巨大，因为她们无法获得医疗服务，也无法接受教育。他表示，塔利班当局做出的六年级以上女童不能继续接受教育的决定“非常令人担忧”。

由于埃塞俄比亚北部激烈的冲突，数百万人的生命和基本医疗保健处于危险之中。谭德塞的家人都在提格雷，他对上周提格雷领导人和政府军宣布的人道主义休战表示欢迎，他说他希望这将促成包括电力、电信、银行和医疗保健在内的公共服务迅速恢复。

他说：“自休战宣布以来，已经过去了一个星期，但还没有食物被允许进入提格雷。自12月中旬以来，没有食物运抵提格雷。自去年8月以来，几乎没有燃料运到当地。”

谭德塞表示，厄立特里亚和埃塞俄比亚部队对提格雷600万人的围困超过500天，是现代历史上最长的围困之一。从新冠疫情，到乌克兰、阿富汗、埃塞俄比亚，维持世卫组织对所有这些紧急情况的应对，都需要捐助者的慷慨解囊。

根据世卫组织2022年全球卫生应急呼吁，该组织需要筹集27亿美元“以拯救生命和减轻世界各地的痛苦”。