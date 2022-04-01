韩政府：若疫情趋缓将考虑全面解除防疫措施

哈通社/努尔苏丹/4月1日--据韩联社消息，韩国中央灾难安全对策本部第一次长权德喆1日在例行记者会上表示，若今后两周境内疫情呈现稳定下降趋势，将研讨全面解除保持社交距离限制措施。

政府当天决定，将从下周起放宽防疫措施两周，私人聚会限员由8人放宽至10人，公共聚集场所营业时间延长至晚12时。权德喆表示，若疫情能在两周内明显趋缓，除室内义务佩戴口罩外，防疫部门将研讨全面解除所有防疫措施，争取逐步恢复日常生活。

权德喆表示，境内疫情在两周前触顶后呈现缓慢下降趋势，但由于«奥密克戎»BA.2亚型毒株扩散风险犹存，危重症和死亡病例可能进一步增多，因此决定逐步放宽保持社交距离措施。他表示，据疾病管理厅和韩国科学技术研究院（KIST）上月30日发布的联合分析结果，随着传播力增强的奥密克戎变异株扩散，保持社交距离措施的效果较«德尔塔»变异株流行时期下降。即使放宽防疫响应措施，预计确诊病例增幅仅为10～20%左右。

至于解除防疫措施的标准，中央对策本部社会战略组组长孙映莱表示，若今后两周的重症病床使用率维持目前的65%左右，且危重症病例不会剧增时，可研究相关方案。

此外，非新冠定点医疗机构参与新冠诊疗的诊治体系转型也正在提速。权德喆表示，为新冠患者提供面对面就诊的门诊中心增至487家，下周起社区医院也可申请面对面接诊资格。