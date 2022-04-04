韩防疫部门：将结合新变异特点考虑防疫尺度

哈通社/努尔苏丹/4月4日-- 据韩联社消息， 韩国中央防疫对策本部4日通报，截至当天0时，韩国较前一天0时新增感染新型冠状病毒（COVID-19）确诊病例12.719万例，累计确诊1400.1406万例。

单日确诊病例较前一天减少10.7111万例，是2月22日以来的最低值，较一周前（3月28日）少5.9992万例，较两周前（3月21日）少8.1934万例。政府认为疫情已触顶，并决定从当天起放宽防疫措施两周，私人聚会限员由8人放宽至10人，餐厅和咖啡店等场所营业时间从晚11时延长至晚12时。

新增病例中社区感染病例12.7175万例，境外输入性病例15例。新增死亡病例218例，累计死亡1.7453万例，平均致死率为0.12%。现有重症患者1108例，较前一天减少20例。

在由奥密克戎原始株（BA.1）和BA.2亚型株重组而成的新变异«XE»引发的疫情在全球各地蔓延之际，韩国政府4日表示，将根据新变异的特点考虑是否重启保持社交距离等防疫措施。

中央应急处置本部社会战略组组长孙映莱当天在记者会上表示，将评估新变异传播力、致命率以及疫苗效果，据此决定是否重新实行保持社交距离和防疫通行证（接种证明、阴性证明）制度。孙映莱说，BA.2亚型的传播速度快于原始株，但并不至于改变原先的防疫路线，XE也很有可能如此。

孙映莱表示，原始株和BA.2亚型先后引发两波流行的国家很多，而在韩国，BA.2逐渐取代原始株，可能使一波疫情变长。然而，目前国内的BA.2检出率已超过50%，单日新增病例呈现减少趋势，政府认为BA.2不会制造新的流行高峰。