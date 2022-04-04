世卫组织: 数十亿人仍呼吸着不健康的空气

哈通社/日内瓦/4月4日 —— 据联合国新闻处消息，世界卫生组织今天发布的一项报告显示，全球99%的人口呼吸的空气都超过了世卫组织的空气质量限制，威胁着他们的健康，生活在城市中的人们在吸入不健康水平的细颗粒物和二氧化氮，其中中低收入国家的人们受到的影响最大。

报告指出，117个国家的6000多个城市正在监测空气质量，这一数字创下了历史新高。世界卫生组织强调，限制化石燃料的使用和采取其他切实措施来降低空气污染水平至关重要。

细颗粒物和二氧化氮

二氧化氮是一种常见的城市污染物，也是颗粒物和臭氧的前体。世卫组织空气质量数据库的2022年更新首次引入了二氧化氮（NO2）年平均浓度的地面测量结果。更新还包括测量直径等于或小于10微米（PM10）或2.5微米（PM2.5）的颗粒物。这两类污染物主要来自与化石燃料燃烧有关的人类活动。

新的空气质量数据库是迄今覆盖地面空气污染暴露最广泛的数据库。与上次更新相比，现在记录颗粒物、PM10和/或PM2.5的地面监测数据的城市/人类住区多了约2000个。这标志着自2011年该数据库启动以来，报告数量增加了近6倍。

与此同时，空气污染对人体造成损害的证据基础一直在快速增长，证据表明许多空气污染物即使水平很低也会造成严重的危害。

颗粒物，尤其是PM2.5，能够深入肺部并进入血液，对心血管、脑血管（中风）和呼吸系统造成影响。新的证据表明，颗粒物会影响其他器官，也会导致其他疾病。

研究显示，二氧化氮与呼吸系统疾病相关，尤其是哮喘，导致呼吸系统症状（如咳嗽、喘息或呼吸困难）、住院和急诊。

世卫组织总干事谭德塞说：“高昂的化石燃料价格、能源安全以及应对空气污染和气候变化这两大健康挑战的紧迫性，突显出加快建设一个更少依赖化石燃料的世界的迫切需要。”

改善空气质量和健康的措施

世卫组织呼吁迅速加强行动，采取措施来改善空气质量。例如，根据最新的世卫组织空气质量指南，通过或修订并实施国家空气质量标准；支持向烹饪、取暖和照明专用清洁家庭能源过渡；建设安全和负担得起的公共交通系统以及方便行人和自行车的网络；实施更严格的车辆排放和效率标准；并对车辆实施强制性检查和维修；投资于节能住宅和发电；改善工业和城市废物管理；减少农业废物焚烧、森林火灾和木炭生产等农林活动。

大多数城市存在二氧化氮问题

报告表示，在监测空气质量的117个国家中，高收入国家17%的城市空气质量低于世卫组织PM2.5或PM10的空气质量指南。在中低收入国家，不到1%的城市空气质量符合世卫组织建议的阈值。

从全球来看，与全球平均水平相比，中低收入国家仍然更多地暴露于不健康的颗粒物水平，但二氧化氮模式有所不同，表明高收入和低收入及中等收入国家之间的差异较小。

需要改进监测

报告指出，欧洲以及在某种程度上北美仍然是空气质量数据最全面的区域。在许多中低收入国家，虽然PM2.5的测量数据仍然不可用，但在2018年上次数据库更新和这次数据库更新之间，这些国家的测量数据有了很大改善，这些国家中监测空气质量的人类住区增加了1500个。

世界卫生日

4月7日是世界卫生日。今年卫生日的主题为“我们的地球，我们的健康”。世卫组织在世界卫生日前夕发表这一报告，意在促使全球关注保持人类和地球健康所需的紧急行动，并推动创建注重福祉的社会的运动。

世卫组织估计，全世界每年有1300多万人死于可避免的环境原因。