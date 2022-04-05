哈萨克斯坦与格鲁吉亚今年前两个月贸易额大幅增加

哈通社/努尔苏丹/4月5日 – 2022年1~2月期间哈萨克斯坦与格鲁吉亚之间的贸易额达到了1310万美元，较去年同期（840万美元）增长54.6%。

贸易和一体化部消息称，报告期内哈萨克斯坦对格鲁吉亚的出口额下降了13.8%，为610万美元。

贸易和一体化部下属贸易政策发展中心股份公司（QazTrade）数据显示，报告期内，哈萨克斯坦并未向格鲁吉亚出口原油、石油产品和天然气。不过，镀锌平轧钢（增幅9.6倍达180万美元）、铁合金（增幅3.1倍达170万美元）、小麦（增幅58.6%）、焦炭和半焦炭的出口量有所增加。剃须产品、除臭剂、洗浴产品的出口量增长30.1倍（从1.27万增至38.19万美元）。

此外，黑色金属制品和煤炭也是哈萨克斯坦的主要出口产品。

2022年1~2月间，哈萨克斯坦从格鲁吉亚进口量增长5倍，达700万美元。

矿泉水、天然葡萄酒、碳酸汽水、糖、烈酒的进口量增长较大。疫苗、血清、血液制品、水果罐头、坚果等的进口下降。

2021 年全年哈萨克斯坦与格鲁吉亚之间的贸易额为 8800 万美元，其中出口为 2810 万美元，进口为 5990 万美元。

【编译：木合塔尔·木拉提】