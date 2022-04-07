哈萨克斯坦计划与新加坡共建阿克套港集装箱运输枢纽

哈通社/努尔苏丹/4月7日 – 哈萨克斯坦工业和基础设施发展部副部长别热克·卡玛利耶夫与新加坡PSA国际港务集团 (PSA International)副总裁李鹏吉（音译）举行会晤。

据工业和基础设施发展部消息，双方在会晤中就交通物流领域的合作前景，特别是在阿克套港建立集装箱运输枢纽项目，以及海关通关和贸易流程中的数字化等问题深入交换了意见。

PSA国际港务集团对合作开发跨里海多式联运国际货运走廊表现出了浓厚的兴趣。双方同意共同拟定相关的合作路线图。

根据哈萨克斯坦总统的指示，哈工基发展部交通委员会正在积极推动阿克套港集装箱运输枢纽的建设项目。该项目将在《强有力的地区——国家发展的驱动力》国家项目框架下运行。

一旦集装箱运输枢纽项目顺利建成，则阿克套港的集装箱运力将提升至10万标箱（20呎标准货柜）。

统计显示，2022年第一季度，通过阿克套港和库里克港转运的集装箱货运量同比增长了4%。

值得一提的是，哈国正计划增加从其他方向投入跨里海运输走廊的货物运输量，增幅大约在200万吨。增加的产品主要是石油、金属和煤炭等。

目前，哈方已经同阿塞拜疆、格鲁吉亚和土耳其就围绕跨里海线路建立合资企业达成了协议。

【编译：木合塔尔·木拉提】