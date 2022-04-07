参议院议长：应在联合国框架下开展对布查市的调查

哈通社/努尔苏丹/4月7日 – 哈萨克斯坦参议院（议会上院）议长玛吾林·阿什姆巴耶夫针对乌克兰布查市发生的情况发表了评论。

在参议院全体会议结束后，媒体记者们在会议室外的走廊上就乌克兰布查市发生的情况向参议院议长玛吾林·阿什姆巴耶夫就哈萨克斯坦的立场进行了提问。

«大家都是从新闻媒体的报道，以及社交媒体中了解到在布查和其他居民点发生的情况的。布查发生的事情是一个巨大的悲剧。我们听说乌克兰方面将之称之为种族灭绝，而俄罗斯方面否认自己做过此事。因此我认为，应该在国际组织框架下，在联合国框架下组建调查委员会。该委员会应该客观全面的收集信息，与当地人面谈，去实地调查，再向全世界公布调查结果。平民被杀害了，因此围绕此事 ‘如何发生、发生了什么’的问题，需要在国际组织的参与下查明真相。» 玛吾林·阿什姆巴耶夫说。

玛吾林·阿什姆巴耶夫强调指出，针对此事必须避免情绪化的处理，而应该坚持在联合国的框架下开展大规模的调查。

«国际社会有针对此类问题的国际公约和国际协议。在这方面，由联合国组织相应的工作是最合适的。»他说。

议长同时表示，哈萨克斯坦外交部将会向记者们答复关于哈国正式立场的问题。

玛吾林·阿什姆巴耶夫还说：«正如总统在近期的文章中所写到的，我们尊重乌克兰的领完整。这方面的立场是明确的。这个问题总统也好，外交部也好，已经重复过很多次了。»

值得一提的是，本周一莫斯科就乌克兰布查市的情况，曾要求召开联合国安理会会议。

【编译：木合塔尔·木拉提】