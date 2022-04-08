哈国知名运动员根纳季·戈洛夫金年满四十周岁

哈通社/努尔苏丹/4月8日 – 今天，2022年4月8日，是哈萨克斯坦扬名世界的拳击运动员、曾经同时拥有WBA/IBF/WBC中量级拳王金腰带的根纳季·戈洛夫金（GGG）四十周岁的生日。

根纳季·戈洛夫金1982年出生于哈萨克斯坦卡拉干达。2003年，他从卡拉干达州国家大学体育系毕业。

2003年至今，他一直是阿斯塔纳勇士拳击俱乐部的教练兼运动员，2006年他还加入了德国的Universum Box Promotion俱乐部。

戈洛夫金是2000-2002年哈萨克斯坦拳击全国赛冠军、哈萨克斯坦首届斯巴达运动会冠军、2000年世界青年锦标赛冠军、2001年东亚运动会冠军、2002年亚洲运动会冠军、2002年世界杯个人赛冠军、2003年世界杯冠军、多次获得A级锦标赛冠军。

2003年戈洛夫金夺得了在泰国曼谷举行的75公斤级世界冠军，并在2004年夺得希腊奥运会75公斤级拳击赛银牌。

2010年，戈洛夫金成为了WBO 洲际职业拳击锦标赛冠军。

转战职业拳赛后，戈洛夫金成为了WBA、IBO 和 WBC 中量级（73 公斤）的世界冠军。 他参加了40场职业拳击比赛，赢了38场。

作为哈萨克斯坦最知名的运动员之一，他获得了国家授予的多项殊荣：

哈萨克斯坦运动健将（2000年）、国际级体育健将（2002年）、哈萨克斯坦功勋拳击运动员（2003年）。

他是哈萨克斯坦高等级荣誉奖章——尊敬（Құрмет）奖章的得主。