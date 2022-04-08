国务秘书主持召开全面恢复大清洗受害者名誉国家委员会会议

哈通社/努尔苏丹/4月8日 – 哈萨克斯坦国务秘书叶尔兰·卡林7日主持召开全面恢复大清洗（前苏联政治大迫害）受害者名誉国家委员会会议。

会议就研究人员针对各类前苏联历史资料及受迫害者线索的研究结果，以及对国家委员会相关工作的法律支持问题等进行了讨论。

国务秘书强调指出，当前委员会内部已经建立了有效的档案材料检索和分析体系，形成了丰富的历史文献库存。

会议还讨论了委员会2022年的主要工作方向。今年的主要工作将包括：对委员会收集整理的历史资料文件进行细致研究和法律层面的认证、建立术语库、推动立法以保障仍在世的政治迫害受害者的健康需求等。

根据会议结果，国务秘书叶尔兰·卡林针对相关工作的优化问题等做出了多项指示。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫2020年11月24日签署发布了《关于全面恢复政治清洗与迫害受害者清誉的委员会》的总统令，成立了全面恢复大清洗受害者名誉国家委员会。委员会的主要目标，是为前苏联时期所有因前苏当局的政治迫害行为而含冤入狱、失去名誉的受难者们洗清罪名，恢复历史正义。

委员会下设11个专项工作组，各负责一个方向的相关工作。

此外，全国各地都建立了全国委员会下属的区域性委员会，开展在各地的工作，其成员由当地政府副职、学者、公众人物和其他组织代表组成。

​委员会成员获准翻阅所有被封存的档案和文件，工作期间将无需执行其原职任务，且薪水和社会福利将得到保留，以保障工作的顺利开展。

值得一提的是，每年的5月31日是哈萨克斯坦政治迫害与大清洗受难者纪念日。

【编译：木合塔尔·木拉提】