世卫组织研究: 超过三分之二的非洲人接触过新冠病毒

哈通社/日内瓦/4月8日 —— 据联合国新闻处消息，世界卫生组织的分析发现，多达65%的非洲人感染了新型冠状病毒，这种病毒导致了新冠病毒病。该研究发现，非洲大陆的真实感染病例比报告的确诊病例多97倍。

该分析综合了2020年1月至2021年12月期间发表的151项关于非洲血清流行率的研究。它发现，接触新型冠状病毒的人口比率从2020年6月的3% 飙升至2021年9月的65%，与当时报告的820万例病例相比，感染人数为8亿。该研究表明，随着贝塔和德尔塔变异体的出现，病毒接触率急剧上升。

分析显示，实际感染人数可能比报告的确诊病例高97倍。相比之下，全球平均真实感染人数比确诊报告病例数高出16倍。

国家内部和国家之间存在差异

研究显示，非洲国家内部和国家之间的血清阳性反应率差异很大——人口密度较高的城市地区高于人口密度较低的农村地区——不同年龄组之间的血清阳性率差异也很大，与成人相比，0-9岁儿童的感染率较低。各国和非洲次区域之间的病毒接触情况也各不相同: 血清阳性反应率似乎在东部、西部和中部非洲区域最高。

新的分析表明，超过三分之二的非洲人接触过新冠病毒。全球血清流行率研究发现，全球范围内发生的病例被严重低估，预计到2021年9月，全球45.2%的人口已感染该病毒。然而，很难将非洲的数字与其他区域的数字进行比较，因为许多研究涵盖了不同的时期。

无症状者和病情较轻者居多

非洲大陆与其他地区的不同之处在于其无症状病例的数量很高，67%的病例没有症状。

截至2022年4月6日，非洲大陆报告了1150万确诊病例和25万2000多例死亡。自2021年9月以来，实际接触病毒的人数可能增加得更多。

与世界其他地区相比，非洲的新冠病例病情相对较轻，因为具有糖尿病、高血压和其他慢性疾病等风险因素的人相对较少，而这些风险因素与更严重的病情和死亡相关。非洲的人口年轻也是一个保护因素。

多项研究表明，对先前感染的人进行疫苗接种是有益的，可提高感染诱导的免疫保护。迄今为止，非洲已为2 . 09亿人（占总人口的16%）全面接种了疫苗，接种了收到的8 . 16亿剂疫苗中的4 . 57亿剂。