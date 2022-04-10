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    16:07, 10 四月 2022 | GMT +6

    迪玛希首次在德国举办个人演唱会

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    哈通社/努尔苏丹/4月10日 – 哈萨克斯坦歌手迪玛希·库达依别尔艮首次在德国举办个人演唱会。

    据dimashnews.com网站消息，当地时间4月9日晚，哈萨克斯坦歌手迪玛希·库达依别尔艮在德国北莱茵-威斯特法伦州首府杜塞尔多夫的ISS Dome竞技场举办了盛大的个人演唱会。

    为了欣赏迪玛希无与伦比的歌喉，来自欧亚大陆、美洲、非洲、澳大利亚等世界各地的歌迷，云集于此。

    同时，这也是历史上有哈萨克语歌曲首次在这座莱茵河畔的城市中被唱响。

    一如往常，迪玛希再次的用许多种语言（哈萨克语、英语、意大利语、法语、俄语、汉语等），为歌迷们演唱歌曲。当然，晚会中的歌曲半数左右仍以哈萨克语歌曲为主。

    其中，《愿世界团结（Әлемде бірлік болсын）》和《我爱你（Мен сені сүйемін）》两首歌曲引发了全场观众的其声合唱。

    在观众们不断的返场呼唤中，迪玛希还返回舞台演唱了《给我你的爱（Махаббат бер маған）》和《岱迪刀（Дайдидау）》两首歌。

    在晚会最后，迪玛希向所有歌迷表示感谢，并表示他期待着与歌迷们很快在布拉格再度相会。

    迪玛希的布拉格演唱会计划于4月16日举行。

    【编译：木合塔尔·木拉提】


    标签:
    文化 社会 娱乐 迪玛希 黄金储备
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