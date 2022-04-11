经多斯特克-阿拉山口的中欧班列数量有望进一步增加

哈通社/北京/4月11日 – 中国将增加《中国-欧洲》交通走廊的铁路货物运输量。

据中国国家铁路集团(China State Railway Group)消息，中国铁路运输发展新战略于上个周末正式启动。新战略将优化多条铁路线的运营，并增加中欧班列的数量。

具体而言，中国将从其最大的几个物流运输基地（四川和贵州、重庆以及中国西南地区方向）向«多斯特克-阿拉山口»国际口岸建立新的货运线路。

上海物流公司负责人托米·塔纳（Tommy Tana）表示，新的中欧货运班列网络将增加市场信心，并通过全国范围更广泛的铁路为客户提供更广泛的货物交付。

根据中国国家铁路集团的代表介绍，2022年第一季度，«中国-欧洲»国际铁路线货运列车通行量超过3600列（同比增长7%），运输集装箱35万标箱（同比增长9%）。

中方的行业评论人士将此归因于来自欧洲的订单增加所致。该线路运输的商品主要类别包括：汽车零部件、电子产品和跨境电商平台销售的商品。

«多斯特克-阿拉山口»国际口岸，已经成为了连接欧洲与亚洲国家经贸往来的重要关口。

【编译：木合塔尔·木拉提】