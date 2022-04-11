哈萨克斯坦粮食集装箱运输量稳中有升

哈通社/努尔苏丹/4月11日 -- 哈萨克斯坦粮食集装箱运输量同比增长4倍。

据哈萨克斯坦国家铁路公司新闻中心消息，该公司统计数据显示，2021年，哈国粮食集装箱运输量达17.4万吨，是2020年同期（4.4万吨）的4倍。2022年1-2月集装箱粮食运输量（4.5万吨）同比增长2倍。

消息称，粮食运输集装箱化是一种日益流行的趋势。其优势之一是可以根据«门到门»原则，以更快的速度进行更远距离的运输，不需要在运输途中转运。

为了增加哈萨克斯坦农产品的出口，国家多式联运运营商哈铁快运公司（KTZ Express）成功组织用集装箱运输粮食和豆类作物。

KTZ Express消息称，哈萨克斯坦的粮食被装进集装箱，装在专门用于运输和储存各种散装和小包装货物的大包袋中，符合必要的卫生标准。

据悉，集装箱班列在库斯塔奈（Kostanay）、杰特苏（Zhetisu）、布伦岱（Burundai）、詹阿耶斯勒（Zhana-Esil）等站编组，货物经多斯特克（Dostyk）边境口岸到达中国乌鲁木齐、重庆、阿拉山口，或经阿克套港到达土耳其梅尔辛港。

【编译：木合塔尔·木拉提】